Hôn nhân của Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa

Diễn viên "Hoàn châu cách cách" tiết lộ kể từ khi về chung nhà, Hoắc Kiến Hoa chưa từng nấu cơm. Những năm qua, cô cũng không còn hứng thú tổ chức sinh nhật.

Theo China Times, Lâm Tâm Như thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong một sự kiện thương mại hôm 13/1. Người đẹp trở thành tâm điểm ánh nhìn với chiếc đầm trắng cúp ngực thiết kế cầu kỳ, cùng phần tà xẻ cao khoe khéo đôi chân thon.

Dù sắp bước sang tuổi 50, diễn viên Hoàn châu cách cách vẫn trẻ trung, hầu như không để lộ dấu hiệu tuổi tác. Người đẹp cười rạng rỡ, nhiệt tình giao lưu với người hâm mộ.

Lâm Tâm Như tiết lộ chưa từng được thưởng thức món ăn do chồng nấu. Ảnh: China Times.

Lâm Tâm Như cũng gây chú ý khi chia sẻ với truyền thông về cuộc sống hôn nhân. Mỹ nhân sinh năm 1976 tiết lộ từ khi kết hôn tới nay, Hoắc Kiến Hoa chưa từng vào bếp, nấu cơm cho vợ thưởng thức. Diễn viên cũng cho hay ông xã là người không giỏi chuyện bếp núc, lại khá dễ tính trong việc ăn uống.

"Anh ấy chỉ từng giúp tôi rót nước thôi. Anh ấy nói hồi còn độc thân, sống một mình thì có nấu sủi cảo và mì gói, nhưng tôi cũng chưa từng được anh ấy nấu cho. Món anh ấy thích nhất là đậu khô xào thịt sợi và trứng xào cà chua. Anh ấy có thể ngày nào cũng ăn cùng một món mà không thấy ngán, xem ra là người khá dễ 'nuôi'", Lâm Tâm Như chia sẻ.

Lâm Tâm Như cũng tiết lộ trước đó cô không có kinh nghiệm chuyện bếp núc. Cho đến thời điểm đại dịch, người đẹp mới nghiêm túc học nấu nướng để chăm sóc gia đình.

Diễn viên cho biết thường dịp cuối năm sẽ rất bận rộn vì sinh nhật của cô, ông xã và con gái diễn ra khá sát nhau.

"Trước đây tôi rất thích đón sinh nhật, nhưng từ khi có con, phải tổ chức sinh nhật cho chồng và con trước, đến lượt mình thì lại không còn hứng thú nữa. Vì vậy vài năm gần đây tôi ít khi tổ chức rình rang, nhiều nhất chỉ là đi ăn với bạn bè, gia đình ở nhà hàng gần nhà. Hơn nữa sinh nhật tôi thường rơi vào dịp Tết, tôi cũng không muốn hẹn bạn bè vì sợ làm phiền người ta. Thường trước kỳ nghỉ sẽ có bạn bè hẹn ăn sớm, nhưng năm nay đến giờ vẫn chưa có ai hẹn tôi", người đẹp chia sẻ.