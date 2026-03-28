Phim có Uyển Ân rời rạp

Sau gần một tháng trụ rạp, Nhà mình đi thôi, bộ phim gia đình của đạo diễn Trần Đình Hiền, sẽ khép lại hành trình phòng vé sau ngày 28/3. Theo Box Office Việt Nam, tác phẩm thu về 14,2 tỷ đồng , con số nhiều khả năng sẽ để lại khoản lỗ cho nhà đầu tư.

Trong sáng 28/3, phim chỉ bán được 2 vé trên 2 suất chiếu, thu 186.000 đồng. Những ngày gần đây, tác phẩm cũng chỉ còn duy trì số suất chiếu nhỏ giọt tại hệ thống BHD, doanh thu mỗi ngày dao động quanh vài triệu đồng.

Thực tế, Nhà mình đi thôi từng nhận được nhiều kỳ vọng trước khi ra rạp. Phim ra mắt sau Tết Nguyên đán khoảng một tuần, nhằm tận dụng khoảng trống thị trường khi các “ông lớn” dần hạ nhiệt. Tác phẩm đồng thời quy tụ dàn diễn viên quen mặt cùng chiến lược truyền thông triển khai từ sớm.

Uyển Ân trong Nhà mình đi thôi. Ảnh: NSX.

Tuy nhiên, tác phẩm lại gặp biến số lớn khi đối thủ tưởng chừng “nhẹ cân” Cảm ơn người đã thức cùng tôi bất ngờ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả. Từ đây, đứa con tinh thần của Trần Đình Hiền dần lép vế trên cả đường đua suất chiếu lẫn truyền thông. Doanh thu phim duy trì ở mức thấp ngay từ những ngày đầu, khiến kịch bản thất bại sớm được dự báo.

Nhà mình đi thôi xoay quanh Phương (Uyển Ân) - một cô gái trẻ đam mê du lịch, nhưng công việc lao đao và các mâu thuẫn gia đình ngày càng chồng chất. Trước cơ hội nhận vốn từ một chương trình thực tế, cô tổ chức chuyến du lịch cho chính gia đình mình, đồng thời bí mật để ê-kíp ghi hình toàn bộ hành trình. Từ đó, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xảy ra.

Bộ phim ghi điểm ở sự gần gũi, dễ xem, khai thác các vấn đề quen thuộc của gia đình Việt với nhịp điệu nhẹ nhàng, không nặng nề.

Tuy vậy, điểm hạn chế lớn của Nhà mình đi thôi nằm ở kịch bản còn an toàn, đi theo mô-típ quen thuộc. Nhiều tình huống phát triển theo hướng dễ đoán, chưa đủ chiều sâu để tạo dư âm mạnh. Phim cũng có xu hướng dựa nhiều vào lời thoại để truyền tải cảm xúc, khiến cách kể chuyện đôi lúc thiếu tinh tế, mang hơi hướm truyền hình.

Ngoài Nhà mình đi thôi, hai phim Việt khác hiện tại cũng còn rất ít suất chiếu và sắp rời rạp là phim Tết Báu vật trời cho, Mùi phở.