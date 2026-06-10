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Giải trí

Yến Nhi táo bạo

  • Thứ tư, 10/6/2026 21:25 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Hoa hậu Yến Nhi gia nhập đường đua bikini hè 2026. Hơn một năm sau khi đăng quang, người đẹp có sự thay đổi rõ rệt về sắc vóc.

Mới đây, hoa hậu Yến Nhi gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân với gần 100.000 lượt theo dõi. Cô diện bikini đen hai dây, khoe đường cong táo bạo. Yến Nhi để kiểu tóc uốn lọn xoăn sóng buông xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ tôn đường nét sắc sảo trên gương mặt. Nàng hậu tạo nhiều dáng trước ống kính, thể hiện thần thái tự tin.

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Yến Nhi gia nhập đường đua bikini hè. Ảnh: FBNV.

Ở hình ảnh khác, Yến Nhi diện trang phục mang cảm hứng nàng tiên cá với tông xanh đại dương chủ đạo khi tạo dáng trên bãi biển. Thiết kế áo quây được tạo hình từ những lớp vải mềm kết hợp chi tiết hoa lan trắng, giúp tổng thể trở nên nữ tính. Phần chân váy bất đối xứng với các lớp vải xuyên thấu gợi liên tưởng đến sóng biển.

Yến Nhi kết hợp nhiều phụ kiện như vòng cổ, vòng tay và hoa cài tóc, giúp tổng thể trở nên nổi bật. Không khó để nhận ra diện mạo Yến Nhi có nhiều thay đổi so với thời điểm mới đăng quang, nhất là đường nét gương mặt.

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Yến Nhi có nhiều thay đổi so với thời điểm đăng quang. Ảnh: FBNV.

Yến Nhi sinh năm 2004, theo học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến. Người đẹp cao 1,72 m, với số đo 81-64-92 cm. Cô đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Miss Grand Vietnam) 2025. Sau đó, cô thi Miss Grand International nhưng không tiến sâu.

Thời điểm mới đăng quang, Yến Nhi từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về nhan sắc. Về vấn đề này, hoa hậu chia sẻ: “Tôi nghĩ mình có quyền xem, nhưng tốt nhất nên tiếp nhận những gì tích cực, đóng góp. Còn nếu những bình luận toxic, kích động người này với người khác, tôi sẽ bỏ qua hoặc không bận tâm”.

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