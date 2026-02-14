Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Phil Jones hiện tại

  • Thứ bảy, 14/2/2026 05:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ba năm sau khi treo giày, Phil Jones trở lại Blackburn Rovers trong vai trò trợ lý huấn luyện viên.

Jones làm trợ lý HLV ở đội bóng cũ.

Ở tuổi 33, Jones quay về đội bóng gắn bó từ thuở thiếu thời. Trước đó, anh gia nhập học viện Blackburn năm 2002, trải qua 7 năm rèn giũa trước khi được đôn lên đội một vào năm 2009. Trong 2 mùa giải thi đấu chuyên nghiệp tại Ewood Park, cựu trung vệ người Anh gây ấn tượng mạnh và được MU chiêu mộ năm 2011.

Tại Old Trafford, Jones có 12 năm cống hiến, ghi 6 bàn và kiến tạo 8 lần sau 229 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương dai dẳng, qua đó phải giải nghệ sớm. Ba năm sau ngày treo giày, Jones trở lại Blackburn trong vai trò thành viên ban huấn luyện đội một dưới quyền tân HLV Michael O'Neill.

Ông O'Neill vừa tiếp quản đội bóng theo hợp đồng ngắn hạn đến tháng 6, song song với công việc dẫn dắt tuyển Bắc Ireland. Với Jones, đây là bước ngoặt hứa hẹn giúp anh tích luỹ thêm kinh nghiệm trong sự nghiệp huấn luyện còn non trẻ.

Thực tế, Jones làm quen với công tác huấn luyện từ sớm khi hỗ trợ đội U18 MU mùa 2023/24. "Tôi là người có tham vọng và muốn thể hiện điều đó trên cương vị HLV. Tôi cảm thấy mình sẵn sàng cho thử thách này", Jones chia sẻ.

Dù vậy, nhiệm vụ của Jones chắc chắn không dễ dàng. Blackburn hiện đứng thứ 22 trong số 24 đội ở Championship. Đội bóng cần cú hích mạnh mẽ trong phần còn lại của mùa giải đế tránh nguy cơ xuống chơi ở giải hạng nhì Anh mùa tới.

Những lý do khiến MU đứt mạch toàn thắng MU không thua vì thiếu nỗ lực, mà vì hàng công kém sắc bén và nhịp độ tấn công bị bẻ gãy ở những thời điểm quyết định.

MU vượt Real Madrid vào top 10 đội mạnh nhất thế giới hiện tại

MU trở lại top 10 bảng xếp hạng sức mạnh toàn cầu của Opta, thậm chí vượt qua cả Real Madrid.

11 giờ trước

Tuchel trao cơ hội cho loạt trụ cột MU

Sự thăng hoa của Manchester United giúp Kobbie Mainoo, Luke Shaw và Harry Maguire trở lại tầm ngắm đội tuyển Anh trước loạt trận tháng 3.

13 giờ trước

Pha bứt tốc gây bão của Mbeumo

Hôm 11/2, Bryan Mbeumo có tình huống tăng tốc đáng nể khi MU hòa West Ham 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.

20 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Phil Jones Phil Jones

Đọc tiếp

Modric ruc sang hinh anh

Modric rực sáng

33 phút trước 06:42 14/2/2026

0

Rạng sáng 14/2, AC Milan thắng Pisa 2-1 nhờ khoảnh khắc lóe sáng của lão tướng Luka Modric thuộc vòng 25 Serie A.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý