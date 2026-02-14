Phil Jones hiện tại

Ba năm sau khi treo giày, Phil Jones trở lại Blackburn Rovers trong vai trò trợ lý huấn luyện viên.

Jones làm trợ lý HLV ở đội bóng cũ.

Ở tuổi 33, Jones quay về đội bóng gắn bó từ thuở thiếu thời. Trước đó, anh gia nhập học viện Blackburn năm 2002, trải qua 7 năm rèn giũa trước khi được đôn lên đội một vào năm 2009. Trong 2 mùa giải thi đấu chuyên nghiệp tại Ewood Park, cựu trung vệ người Anh gây ấn tượng mạnh và được MU chiêu mộ năm 2011.

Tại Old Trafford, Jones có 12 năm cống hiến, ghi 6 bàn và kiến tạo 8 lần sau 229 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương dai dẳng, qua đó phải giải nghệ sớm. Ba năm sau ngày treo giày, Jones trở lại Blackburn trong vai trò thành viên ban huấn luyện đội một dưới quyền tân HLV Michael O'Neill.

Ông O'Neill vừa tiếp quản đội bóng theo hợp đồng ngắn hạn đến tháng 6, song song với công việc dẫn dắt tuyển Bắc Ireland. Với Jones, đây là bước ngoặt hứa hẹn giúp anh tích luỹ thêm kinh nghiệm trong sự nghiệp huấn luyện còn non trẻ.

Thực tế, Jones làm quen với công tác huấn luyện từ sớm khi hỗ trợ đội U18 MU mùa 2023/24. "Tôi là người có tham vọng và muốn thể hiện điều đó trên cương vị HLV. Tôi cảm thấy mình sẵn sàng cho thử thách này", Jones chia sẻ.

Dù vậy, nhiệm vụ của Jones chắc chắn không dễ dàng. Blackburn hiện đứng thứ 22 trong số 24 đội ở Championship. Đội bóng cần cú hích mạnh mẽ trong phần còn lại của mùa giải đế tránh nguy cơ xuống chơi ở giải hạng nhì Anh mùa tới.

