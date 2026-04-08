Phát hiện thi thể nam giới trên sông Đồng Nai

  • Thứ tư, 8/4/2026 07:02 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi một người đàn ông được phát hiện trôi dạt vào bờ kè trung tâm phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Khoảng 18h ngày 7/4, người dân tại phường Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai) trong lúc tập thể dục ven sông Đồng Nai bất ngờ phát hiện thi thể một nam giới trôi dạt vào bờ kè khu vực đường Phan Văn Trị.

Hiện trường phát hiện thi thể nam thanh niên. Ảnh người dân cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân khoảng ngoài 35 tuổi, mặc áo màu xanh, quần đùi màu nâu. Thi thể được phát hiện trong tình trạng nằm sát mép nước, chưa rõ danh tính.

Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân tử vong. Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người dân khu vực.

Văn Quân/Tiền Phong

