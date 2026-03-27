Phát hiện thi thể shipper dưới sông ở Ninh Bình

  • Thứ sáu, 27/3/2026 14:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng nay 27/3, tại khu vực thôn Như Hòa, xã Quang Thiện tỉnh Ninh Bình, người dân địa phương bàng hoàng phát hiện thi thể một nam giới làm nghề shipper dưới sông.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm, người dân đi làm đồng khu vực gần nghĩa trang thuộc cánh đồng của xã Quang Thiện phát hiện một chiếc xe máy được cho là của shipper bên bờ sông trong tình trạng không có người. Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, người dân đã nhanh chóng báo cáo chính quyền địa phương.

Thi the shipper anh 1

Hiện trường vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và tổ chức tìm kiếm. Sau đó, một thi thể được phát hiện dưới sông, nghi là chủ nhân của chiếc xe máy nói trên.

Hiện công an địa phương cùng các lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thực hiện các bước điều tra theo quy định. Nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được xác định.

Theo trao đổi ban đầu, nạn nhân được cho là người sinh sống trên địa bàn xã Quang Thiện, tuy nhiên danh tính cụ thể đang được xác minh. Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục làm rõ vụ việc và thông tin chính thức khi có kết luận.

Nếp nhà gây thương nhớ cho đứa con khi đi xa

Tập tản văn Còn mẹ, còn quê là còn Tết viết về ký ức quê nhà, về mẹ, về ba, về Tết của tác giả Triệu Vẽ. Cuốn sách dẫn độc giả lên chuyến hành trình kỷ niệm về những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện xúc động về gia đình. Thông qua cuốn sách, tác giả nhắc người đọc nhớ về những giá trị sâu sắc nhất của mỗi gia đình Việt.

Vân Hồng - CTV Trần Hồng/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

