Thi thể nam giới đang bị phân hủy nổi trên hồ nước

  • Thứ bảy, 4/4/2026 16:00 (GMT+7)
Thi thể nam giới cao khoảng 1,6m, độ tuổi từ 35 đến 40, mặc quần áo tối màu, đang trong quá trình phân hủy mạnh vừa được phát hiện tại khu vực hồ nước ở phường Hải Lĩnh, Thanh Hóa.

Ngày 4/4, Công an phường Hải Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa đang phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân cho thi thể nam giới vừa được phát hiện trên địa bàn.

Theo công an địa phương, chiều 3/4, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông nổi đang phân hủy nổi trên mặt hồ Hao Hao tại địa phương này.

Thi the anh 1

Thi thể nam giới đang phân hủy được phát hiện.

Thi thể nam giới cao khoảng 1,6m, độ tuổi từ 35 đến 40, mặc quần áo tối màu. Trên thi thể nạn nhân có một số đồ trang sức như vòng cổ và kim loại bọc răng.

Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân có thể đã tử vong từ khoảng 2 tháng trước. Do thời gian dưới nước quá lâu, việc nhận dạng qua khuôn mặt gặp nhiều khó khăn. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, vì chưa có người thân đến nhận, chính quyền địa phương đã tiến hành chôn cất thi thể nạn nhân theo quy định.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ danh tính và nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân.

Hoàng Phúc/Tiền Phong

