Phát hiện thi thể nam giới trên đường sắt ở Phú Thọ

  • Chủ nhật, 29/3/2026 17:22 (GMT+7)
Người dân phát hiện một thi thể nam giới trên đường sắt Hà Nội – Lào Cai đoạn qua xã Hạ Hòa (Phú Thọ) vào sáng 29/3. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sáng 29/3, tại Km129+950 tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai, đoạn qua địa bàn xã Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, người dân phát hiện một thi thể nam giới nằm trên đường tàu và nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc.

Ông Nguyễn Tiến Thắng, Chủ tịch UBND xã Hạ Hòa cho biết: “Người dân phát hiện thi thể nam giới tại khu vực đường sắt qua địa bàn xã. Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra, chưa có kết luận cụ thể”.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là N.Q.Đ (sinh năm 1982), quê tại xã Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, hộ khẩu thường trú tại phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai.

Hiện gia đình nạn nhân đang phối hợp làm các thủ tục để đưa thi thể về mai táng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phi Long- Đức Đông/VOV.VN

