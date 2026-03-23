Lật tàu hút cát trên sông Hồng, một người chết

Tàu hút cát bất ngờ lật, chìm trên sông Hồng đoạn qua xã Vĩnh Thành (Phú Thọ) khiến hai người gặp nạn. Lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể.

Chiều 23/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với Cảnh sát giao thông đường thủy - Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân trong vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng xảy ra trên sông Hồng.

Lực lượng chức năng triển khai lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Vụ việc xảy ra tại khu vực Cao Đại, xã Vĩnh Thành. Phương tiện gặp nạn là tàu hút cát mang biển kiểm soát TB1456. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có hai người (chưa xác định danh tính), đều mất tích sau khi phương tiện bị lật và chìm.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện gồm xe chỉ huy, xe cứu nạn, xe chở quân cùng 16 cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm dưới nước.

Công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra tai nạn có dòng nước chảy xiết, điều kiện thủy văn phức tạp, trong khi phương tiện bị chìm có kích thước lớn, tải trọng nặng. Các lực lượng vẫn duy trì tìm kiếm liên tục, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng phạm vi rà soát.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể một nạn nhân lên bờ.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể một nạn nhân lên bờ, tiến hành các thủ tục theo quy định.

Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại đang được khẩn trương triển khai. Đồng thời, các phương án trục vớt phương tiện bị chìm cũng đang được xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia và khu vực xung quanh.