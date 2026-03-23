Lật tàu hút cát trên sông Hồng, một người chết

  • Thứ hai, 23/3/2026 18:41 (GMT+7)
Tàu hút cát bất ngờ lật, chìm trên sông Hồng đoạn qua xã Vĩnh Thành (Phú Thọ) khiến hai người gặp nạn. Lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể.

Chiều 23/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với Cảnh sát giao thông đường thủy - Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân trong vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng xảy ra trên sông Hồng.

Vụ việc xảy ra tại khu vực Cao Đại, xã Vĩnh Thành. Phương tiện gặp nạn là tàu hút cát mang biển kiểm soát TB1456. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có hai người (chưa xác định danh tính), đều mất tích sau khi phương tiện bị lật và chìm.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện gồm xe chỉ huy, xe cứu nạn, xe chở quân cùng 16 cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm dưới nước.

Công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra tai nạn có dòng nước chảy xiết, điều kiện thủy văn phức tạp, trong khi phương tiện bị chìm có kích thước lớn, tải trọng nặng. Các lực lượng vẫn duy trì tìm kiếm liên tục, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng phạm vi rà soát.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể một nạn nhân lên bờ, tiến hành các thủ tục theo quy định.

Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại đang được khẩn trương triển khai. Đồng thời, các phương án trục vớt phương tiện bị chìm cũng đang được xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia và khu vực xung quanh.

Chìm tàu chở 35.000 tấn cát ngoài khơi Sóc Trăng, khẩn cấp tìm 4 người

Tàu hàng TRƯỜNG HƯNG 268 chở hơn 35.000 tấn cát đã bị mắc cạn rồi chìm trên vùng biển cách bãi bồi An Thạnh Nam, tỉnh Sóc Trăng khoảng 7 hải lý. Thời điểm xảy ra sự cố, biển động mạnh khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn; hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích.

19:48 14/3/2026

Thảm kịch của 4 gia đình trong vụ chìm tàu hồ Thác Bà

Chuyến đi chúc Tết, vui chơi trên hồ Thác Bà dịp đầu năm trở thành thảm kịch khi 6 người thân trong cùng dòng họ tử nạn. Bốn ngôi nhà nằm liền kề chịu đại tang.

06:00 24/2/2026

Chìm tàu hồ Thác Bà: Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ma túy hai lái tàu

Cơ quan chức năng xác định hai lái tàu trong vụ va chạm trên hồ Thác Bà (Lào Cai) đều có giấy phép hợp lệ, không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

17:32 22/2/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Viết Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

