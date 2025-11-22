Phát hiện thi thể hai mẹ con bị giấu vào tủ đông ở Áo

Cảnh sát Innsbruck (Áo) vừa phanh phui vụ án rúng động khi tìm thấy thi thể hai mẹ con người Syria bị giấu trong tủ đông sau vách thạch cao, hé lộ âm mưu che đậy tinh vi của hai nghi phạm.

Sau nhiều tháng mất tích bí ẩn, thi thể hai mẹ con gồm một phụ nữ Syria 34 tuổi và con gái 10 tuổi vừa được cảnh sát Áo phát hiện trong hai tủ đông giấu sau vách thạch cao tại một căn hộ ở TP Innsbruck, bang Tyrol. Hai mẹ con được báo mất tích từ tháng 7/2024.

Theo cơ quan điều tra, hai anh em nghi phạm - một người đàn ông Áo 55 tuổi và em trai 53 tuổi - đã bị tạm giam từ tháng 6 năm nay liên quan đến vụ án, nhưng phải đến gần đây, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

Đáng chú ý, người anh trai 55 tuổi là đồng nghiệp và có mối quan hệ tình cảm với người mẹ xấu số.

Họp báo ngày 18/11 tại Áo về vụ án thi thể hai mẹ con mất tích được tìm thấy trong tủ đông. Ảnh: Kurier.

Manh mối đầu tiên bắt đầu từ ngày 25/7/2024, khi người em họ của nạn nhân sống tại Đức trình báo việc hai mẹ con bỗng dưng biến mất.

Ở giai đoạn đầu điều tra, người đàn ông 55 tuổi khai rằng nạn nhân đưa con gái về Thổ Nhĩ Kỳ thăm gia đình. Thậm chí thẻ ngân hàng của người mẹ còn được sử dụng nhiều lần ở nước ngoài, khiến quá trình truy tìm càng thêm rối rắm.

Tuy nhiên, sự thật dần lộ diện khi cảnh sát khám xét căn hộ và phát hiện điện thoại của nạn nhân vẫn ở đó. Một nhân chứng khẳng định đã nghe tiếng động mạnh và tiếng hét vang: “Mẹ!” đúng vào ngày hai mẹ con được cho là biến mất - chi tiết khiến nhà chức trách lập tức nghi ngờ lời khai của nghi phạm.

Khi lần theo dấu vết kỹ thuật số, cảnh sát phát hiện nhiều tin nhắn được gửi đi từ điện thoại của người mẹ, gồm cả thư xin nghỉ việc gửi cơ quan và tin nhắn cho người đàn ông 55 tuổi. Đáng ngờ hơn, một khoản tiền lên đến bốn chữ số đã được chuyển vào tài khoản của ông ta.

Theo bà Katja Tersch, Giám đốc Văn phòng Cảnh sát Hình sự bang Tyrol, một chiếc tủ đông đã được các nghi phạm thuê và cất trong kho trước thời điểm nạn nhân biến mất.

Vào đúng ngày hai mẹ con mất tích, hai anh em đã đưa chiếc tủ đông ra khỏi kho, và chỉ một tuần sau đó lại mua thêm một tủ đông mới. Các động thái này bị đánh giá là dấu hiệu cho thấy vụ án được chuẩn bị từ trước.

Nguồn tin từ Unioneonline cho biết dù bị bắt từ tháng 6, mãi đến ngày 12-11, người anh 55 tuổi mới thừa nhận liên quan đến “một sự cố” và hành vi giấu xác, nhưng vẫn kiên quyết phủ nhận tội giết người. Em trai ông ta thừa nhận giúp che đậy vụ việc song khẳng định không biết gì về hành vi sát hại.

Hiện hai anh em đang bị tạm giam tại Innsbruck và Salzburg. Theo phát ngôn viên công tố Hansjörg Mayr, trình tự diễn biến vụ án vẫn chưa được xác định đầy đủ, song thi thể nạn nhân đã được giấu “rất chuyên nghiệp”, đủ để qua mặt các đợt khám xét trước đó. Tuy vậy, ông Mayr nhấn mạnh mức độ tình nghi đối với hai nghi phạm là “rất cao”.

Tại cuộc họp báo ngày 18/11, cảnh sát cho biết họ đã nghi ngờ người đàn ông 55 tuổi ngay từ đầu, một phần vì hàng loạt giao dịch bất thường trong tài khoản ngân hàng của ông ngay sau thời điểm hai mẹ con mất tích.