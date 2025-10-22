Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện ba thi thể người Hàn trong kho lạnh tại chùa ở Campuchia

  • Thứ tư, 22/10/2025 14:29 (GMT+7)
Giới chức Campuchia xác nhận ba thi thể công dân Hàn Quốc được lưu giữ trong phòng lạnh tại chùa Tuek Thla, Phnom Penh, giữa lúc điều tra hàng loạt vụ bắt cóc người Hàn tại nước này.

Các quan chức thuộc Cơ quan Giám định Pháp y Quốc gia, cảnh sát cùng các nhân viên liên quan của Hàn Quốc và Campuchia khám nghiệm tử thi nam sinh Park tại chùa Tuek Thla ở thủ đô Phnom Penh ngày 20/10. Ảnh: News1.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin ngày 21/10 cho biết có ba thi thể người Hàn Quốc khác đang được bảo quản trong phòng lạnh của chùa Tuek Thla, thủ đô Phnom Penh - nơi vừa tiến hành hỏa táng nam sinh đại học người Hàn bị sát hại tại “trại lừa đảo” Campuchia.

“Ngoài thi thể nam sinh đã được hỏa táng hôm qua, hiện có ba thi thể người Hàn khác đang được lưu giữ trong kho lạnh, thông tin này cũng đã được ghi vào báo cáo nội bộ”, nguồn tin tại chùa tiết lộ.

Nhân viên này nói thêm, phòng lưu trữ của chùa có thể chứa tối đa khoảng 100 thi thể và “hiện gần như đã kín chỗ”.

Ba thi thể nói trên đều là nam giới, với nguyên nhân tử vong được ghi là “đau tim”, theo báo cáo nội bộ mà Yonhap tiếp cận. Tuy nhiên, cộng đồng người Hàn tại Campuchia bày tỏ nghi ngờ, cho rằng việc “thay đổi nguyên nhân tử vong sang đau tim” là hiện tượng khá phổ biến.

Một quan chức Đại sứ quán Hàn Quốc tại Phnom Penh từ chối xác nhận con số cụ thể, nhưng cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng hiện không có thi thể nào liên quan trực tiếp đến các vụ án hình sự”.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông tin thêm, một người đàn ông Hàn Quốc khoảng 50 tuổi được phát hiện đã tử vong trong khách sạn tại thành phố Sihanoukville hôm 20/10. Thi thể này không nằm trong số 3 thi thể đang được lưu giữ tại chùa Tuek Thla.

Theo giới chức, cả 4 người đàn ông gồm 3 người tại Phnom Penh và 1 người tại Sihanoukville đều được ghi nhận “chết vì nguyên nhân tự nhiên”. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Hàn Quốc vẫn đang phối hợp điều tra và hỗ trợ thân nhân của những người xấu số.

Chùa Tuek Thla là một trong số ít cơ sở có phòng lạnh và lò hỏa táng tiêu chuẩn tại Phnom Penh thường được sử dụng để lưu giữ và hỏa táng thi thể người nước ngoài tử vong tại Campuchia.

lua dao tai Campuchia, lua dao truc tuyen, nam sinh Han Quoc anh 1

Quang cảnh phòng lưu giữ thi thể tại chùa Tuek Thla. Ảnh: Yonhap.

Nơi đây từng được nhắc đến trong vụ án Park (22 tuổi), nam sinh viên đại học Hàn Quốc bị bắt cóc, tra tấn và sát hại tại một khu phức hợp tội phạm ở tỉnh Kampot hồi tháng 8. Thi thể của Park được lưu giữ hơn hai tháng trong phòng lạnh của chùa Tuek Thla trước khi được hỏa táng ngày 20/10.

Park rời Hàn Quốc ngày 17/7 với lý do “tham dự hội chợ thương mại”, nhưng sau đó bị dụ dỗ tới một “trại lừa đảo trực tuyến”. Tại đây, anh phải chịu giam giữ và tra tấn đến chết. Thi thể của anh được tìm thấy trong một chiếc ôtô gần núi Bokor, tỉnh Kampot, chưa đầy một tháng sau khi đến Campuchia.

