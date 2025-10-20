Động thái sau vụ công dân Hàn Quốc kiệt sức trước ĐSQ ở Campuchia

Sau vụ công dân trốn thoát khỏi ổ tội phạm ở Campuchia nhưng bị từ chối ngay trước cổng đại sứ quán, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố sẽ rà soát và cải thiện toàn bộ quy trình hỗ trợ ngoài giờ hành chính.

Khi bình minh lên ở Phnom Penh, một người đàn ông Hàn Quốc kiệt sức đứng trước cổng Đại sứ quán nước mình, cầu xin được vào trong sau 12 giờ trốn chạy khỏi ổ tội phạm. Nhưng anh bị từ chối vì “vẫn chưa đến 8h sáng”.

“Không thể ở trong khuôn viên được sao? Dù chỉ là ở bãi xe thôi…”, giọng nói tuyệt vọng của người đàn ông vang lên trong đoạn video được Yonhap News công bố ngày 19/10, hé lộ hành trình sinh tồn đầy ám ảnh của nạn nhân A.

Câu chuyện này đã thổi bùng làn sóng chỉ trích Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, buộc cơ quan này phải cam kết cải tổ quy trình hỗ trợ công dân ở nước ngoài.

"Đại sứ quán mở cửa lúc 8h00"

Theo video, A. đã trốn thoát khỏi “khu phức hợp tội phạm” ở Sihanoukville nơi anh bị giam giữ và cưỡng bức lao động rồi mất 12 giờ vừa đi bộ, vừa bám xe tải để vượt hơn 200 km tới Phnom Penh. Khi đến cổng Đại sứ quán Hàn Quốc vào khoảng 6h sáng, anh cầu xin được vào trong để trú ẩn.

Tuy nhiên, qua cuộc gọi ghi lại, nhân viên trực tại Đại sứ quán trả lời: “Đại sứ quán mở cửa lúc 8h00”, trước khi chuyển máy cho người khác, người này cũng từ chối cho phép anh vào trong.

A. kể rằng anh đã nhiều lần gọi điện cầu cứu từ tối hôm trước, thông báo rằng mình đang bị giam cầm và bị bạo hành trong khu tội phạm. Dù vậy, khi đến được cổng cơ quan ngoại giao, cánh cửa vẫn khép chặt.

“Tôi chỉ muốn được an toàn, dù chỉ ngồi trong bãi xe cũng được”, A. nghẹn ngào nói.

Một phần đoạn video cho thấy ông A, sau khi trốn thoát khỏi khu tội phạm ở Campuchia vào tháng 4 vừa qua, đã nhờ một người địa phương chở mình đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia. Video: Yonhap.

Sau hai tiếng vật vờ gần cổng, mua nước uống từ tiệm tạp hóa gần đó và cố tỏ ra như một khách qua đường, A. mới được phép vào trong khi Đại sứ quán bắt đầu giờ làm việc.

Anh kể rằng mình bị lừa sang Campuchia bởi lời mời gọi “việc làm đầu tư cổ phiếu thu nhập cao”. Tại “khu phức hợp”, anh cùng nhiều người khác bị tước hộ chiếu, giam trong phòng riêng, bị đánh đập nếu phản kháng và buộc thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến.

Khi cố gắng nhắn tin cầu cứu cho Đại sứ quán, anh bị yêu cầu gửi “hình ảnh khu vực và tọa độ chính xác” - điều bất khả thi trong môi trường bị kiểm soát nghiêm ngặt.

“Tôi bị nhốt cả ngày trong phòng, luôn có người giám sát. Làm sao tôi có thể chụp ảnh hay bật định vị? Tôi nhận ra mình chỉ có thể tự cứu chính mình”, anh kể.

Đêm hôm đó, A. quyết định trốn. “Tôi nghĩ, thà bị bắn còn hơn sống tiếp ở đó”, anh nói. Anh men theo cửa sau khu nhà, lẩn trốn trong bụi cỏ, nhiều lần phải nằm im khi xe tải tuần tra đi qua, rồi nhờ người địa phương cho quá giang đến Phnom Penh.

Dọc đường, anh quay các đoạn video ngắn đăng lên mạng xã hội với hy vọng “nếu bị bắt lại, ít nhất sẽ có người biết chuyện gì đã xảy ra”.

Hình ảnh “khu Mango” được cho là một khu phức hợp tội phạm gần thủ đô Phnom Penh (Campuchia). Ảnh: Yonhap.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hứa cải thiện hệ thống hỗ trợ khẩn cấp

Sau khi vụ việc được truyền thông tiết lộ, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 20/10 cho biết sẽ cải thiện hệ thống hỗ trợ lãnh sự ngoài giờ hành chính, đảm bảo người dân gặp nguy hiểm ở nước ngoài vẫn có thể nhận được giúp đỡ kịp thời.

Theo cơ quan này, nhân viên trực tại Đại sứ quán Campuchia đã nhận được cuộc gọi lúc 7 giờ sáng và hướng dẫn A. chờ tại chốt bảo vệ. Một viên chức ngoại giao được cho là đã tới gặp anh trước 8 giờ - thời điểm chính thức bắt đầu giờ làm việc, tờ JoongAng cho biết.

Tuy nhiên, dư luận Hàn Quốc vẫn bày tỏ phẫn nộ trước phản ứng chậm trễ của cơ quan đại diện, nhất là trong tình huống khẩn cấp liên quan tính mạng công dân

Các chuyên gia cho rằng vụ việc này phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong quy trình hỗ trợ khẩn cấp của ngoại giao Hàn Quốc ở nước ngoài, đặc biệt tại các khu vực đang nổi lên như trung tâm tội phạm xuyên quốc gia.

A. nói rằng khoảnh khắc đứng trước cổng đại sứ quán, mệt lả sau 12 tiếng chạy trốn, là giây phút anh vừa hy vọng vừa tuyệt vọng nhất trong đời. “Tôi nghĩ, chỉ cần cánh cửa ấy mở, tôi sẽ sống. Nhưng họ nói ‘chưa đến giờ làm’. Tôi run vì sợ bị bắt lại”.

Hiện anh đã được đưa về nước an toàn và đang hợp tác với cảnh sát để cung cấp thông tin về đường dây tội phạm ở Sihanoukville.