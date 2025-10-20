Hàn Quốc đóng băng tài sản liên quan đến Prince Group

Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét việc đóng băng tài sản của các doanh nghiệp có liên hệ với hai tập đoàn Prince Group và Huione Group do liên quan đến buôn người và lừa đảo xuyên quốc gia.

64 người Hàn Quốc vừa được hồi hương từ Campuchia, những người này ngay lập tức bị tạm giữ để phục vụ điều tra sau khi trở về Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times.

Korea Times đưa tin, Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét áp đặt lệnh trừng phạt tài chính đối với các doanh nghiệp có liên hệ với mạng lưới tội phạm tại Campuchia. Các doanh nghiệp này bị cáo buộc buôn người và lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

Đây là động thái mới nhất của Chính phủ Hàn Quốc sau khi xảy ra hàng loạt vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc ở Campuchia. Quyết định chính thức sẽ được đưa ra ngay trong tháng này, đánh dấu bước đi cứng rắn nhất của Seoul từ trước đến nay.

Truy quét các "chân rết lừa đảo"

Ngày 19/10, Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) bắt đầu xem xét việc liệt các nghi phạm vào danh sách “thực thể bị hạn chế”. Điều này đồng nghĩa với khả năng đóng băng tài sản và chặn mọi giao dịch tài chính, bao gồm cả tiền điện tử.

Động thái này được đưa ra ở thời điểm một tuần sau khi Mỹ và Anh cùng tuyên bố trừng phạt hai tập đoàn có trụ sở tại Campuchia - Prince Group và Huione Group, với cáo buộc buôn người, rửa tiền và lừa đảo mạng xuyên quốc gia.

Hiện chưa rõ quy mô tài sản của hai tập đoàn này tại Hàn Quốc. Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra các công ty con của Prince Group mở ra tại Hàn Quốc để làm bình phong cho hoạt động lừa đảo tuyển dụng, đưa người Hàn Quốc ra nước ngoài.

Trụ sở của tập đoàn Prince Group tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Yonhap.

Theo kết quả ban đầu, một công ty con trong lĩnh vực bất động sản của Prince Group đã đặt trụ sở tại một tòa nhà văn phòng ở quận Gangnam (Seoul) từ tháng 2 năm nay, hoạt động dưới tên Kingmen Group.

Tại buổi điều trần quốc hội ngày 17/10, ông Yoo Jae-seong - lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc - cho biết cơ quan này đang xem xét mở cuộc điều tra chính thức đối với các chi nhánh của Prince Group ở Hàn Quốc.

Song song đó, FIU sẽ mở rộng điều tra hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa liên quan đến các mạng lưới tội phạm ở Đông Nam Á.

Thu hồi lợi nhuận phi pháp của tội phạm tại Campuchia

Ngày 19/10, Viện Chính sách Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc cho biết một dự án về quản lý tài nguyên nước tại Campuchia do phía Hàn Quốc phối hợp thực hiện đã bị tạm dừng. Dự án này là sáng kiến hợp tác giữa Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Chính phủ Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng sinh sống dọc lưu vực sông Mekong. Đây là khu vực vốn dễ bị tổn thương trước thiên tai và biến đổi khí hậu.

Viện Chính sách Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc vốn triển khai chương trình thí điểm phát triển mô hình cung cấp và quản lý nước dựa trên năng lượng tái tạo tại Campuchia.

Tuy nhiên, quá trình bàn giao dự án đang bị tạm hoãn giữa bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc tăng cường phối hợp ngoại giao, cử lực lượng đặc nhiệm sang Campuchia để giải cứu công dân Hàn Quốc.

Cũng trong ngày 19/10, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết đang xem xét phương án phối hợp với Chính phủ Campuchia để thu hồi lợi nhuận phi pháp mà các tổ chức tội phạm Campuchia chiếm đoạt từ nạn nhân người Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ ưu tiên các vụ việc đang được cảnh sát hoặc tòa án Hàn Quốc xử lý. Khi các bản án được tuyên có hiệu lực pháp lý, Chính phủ Hàn Quốc sẽ xác định cụ thể giá trị thiệt hại để làm căn cứ yêu cầu hoàn trả tài sản.

Theo Hiệp ước Hợp tác Tư pháp Hình sự Quốc tế, dù tội phạm xảy ra ở nước ngoài, quốc gia có nạn nhân vẫn có thể yêu cầu thu hồi tài sản phi pháp, nếu thiệt hại được xác định rõ ràng. Hàn Quốc đã ký hiệp ước này với Campuchia trong năm 2019, hiệp ước chính thức có hiệu lực từ năm 2021.