Bắt nghi phạm chủ chốt vụ nam sinh Hàn bị sát hại ở Campuchia

Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ nghi phạm đầu mối trong đường dây lừa đảo khiến du học sinh họ Park thiệt mạng tại Campuchia, đồng thời mở rộng điều tra dòng tiền và đồng phạm.

Những người Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia vì nghi liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến đã được áp giải về sân bay quốc tế Incheon hôm 18/10, dưới sự hộ tống của cảnh sát. Ảnh: Joint Press Corps.

Một nghi phạm được cho là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo việc làm xuyên quốc gia dẫn đến cái chết của một sinh viên đại học Hàn Quốc tại Campuchia đã bị bắt giữ hôm 19/10, theo cơ quan điều tra Hàn Quốc.

Korea Times cho biết nghi phạm là một người đàn ông ở độ tuổi 20, bị cáo buộc là kẻ đóng vai trò chính trong việc dụ dỗ nạn nhân họ Park mở tài khoản ngân hàng, sau đó sắp xếp cho anh sang Campuchia. Tại đây, Park bị nhóm tội phạm lừa đảo “voice phishing” (lừa đảo qua cuộc gọi giả mạo) giam giữ và sát hại.

Trước đó trong ngày, Tòa án quận Daegu, chi nhánh Andong, đã tổ chức phiên xem xét tạm giam trước khi phát lệnh bắt giữ, với lý do nghi phạm có nguy cơ bỏ trốn.

Cảnh sát cho hay họ đang mở rộng điều tra các đối tượng liên quan đến đường dây phân phối tài khoản ngân hàng bất hợp pháp, sau khi bắt giữ một “cò” vào đầu tháng 9. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang truy vết dòng tiền trong tài khoản của Park và phân tích lịch sử liên lạc.

Thi thể của Park được phát hiện hồi tháng 8 trong một chiếc ôtô gần núi Bokor, tỉnh Kampot, miền nam Campuchia. Cuộc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành vào thứ Hai với sự phối hợp giữa các cơ quan điều tra Hàn Quốc và Campuchia.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết 7 người, bao gồm các chuyên gia pháp y thuộc Viện Pháp y Quốc gia, sẽ lên đường sang Campuchia trong ngày 20/10 để tham gia khám nghiệm chung.