Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Bắt nghi phạm chủ chốt vụ nam sinh Hàn bị sát hại ở Campuchia

  • Thứ hai, 20/10/2025 07:43 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ nghi phạm đầu mối trong đường dây lừa đảo khiến du học sinh họ Park thiệt mạng tại Campuchia, đồng thời mở rộng điều tra dòng tiền và đồng phạm.

Những người Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia vì nghi liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến đã được áp giải về sân bay quốc tế Incheon hôm 18/10, dưới sự hộ tống của cảnh sát. Ảnh: Joint Press Corps.

Một nghi phạm được cho là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo việc làm xuyên quốc gia dẫn đến cái chết của một sinh viên đại học Hàn Quốc tại Campuchia đã bị bắt giữ hôm 19/10, theo cơ quan điều tra Hàn Quốc.

Korea Times cho biết nghi phạm là một người đàn ông ở độ tuổi 20, bị cáo buộc là kẻ đóng vai trò chính trong việc dụ dỗ nạn nhân họ Park mở tài khoản ngân hàng, sau đó sắp xếp cho anh sang Campuchia. Tại đây, Park bị nhóm tội phạm lừa đảo “voice phishing” (lừa đảo qua cuộc gọi giả mạo) giam giữ và sát hại.

Trước đó trong ngày, Tòa án quận Daegu, chi nhánh Andong, đã tổ chức phiên xem xét tạm giam trước khi phát lệnh bắt giữ, với lý do nghi phạm có nguy cơ bỏ trốn.

Cảnh sát cho hay họ đang mở rộng điều tra các đối tượng liên quan đến đường dây phân phối tài khoản ngân hàng bất hợp pháp, sau khi bắt giữ một “cò” vào đầu tháng 9. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang truy vết dòng tiền trong tài khoản của Park và phân tích lịch sử liên lạc.

Thi thể của Park được phát hiện hồi tháng 8 trong một chiếc ôtô gần núi Bokor, tỉnh Kampot, miền nam Campuchia. Cuộc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành vào thứ Hai với sự phối hợp giữa các cơ quan điều tra Hàn Quốc và Campuchia.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết 7 người, bao gồm các chuyên gia pháp y thuộc Viện Pháp y Quốc gia, sẽ lên đường sang Campuchia trong ngày 20/10 để tham gia khám nghiệm chung.

Trung tâm lừa đảo ẩn sau khách sạn 4 sao tại Campuchia

Mỹ vừa trừng phạt thêm mạng lưới lừa đảo khổng lồ ở Sihanoukville, nơi các tòa nhà gắn mác khách sạn, khu công nghệ thực chất là “nhà tù” của những công nhân lừa tình bị giam cầm.

13 giờ trước

'Giờ vàng cuối cùng' để Hàn Quốc cứu công dân bị lừa đảo ở Campuchia

Nhiều trung tâm lừa đảo ở Campuchia trống rỗng khi nhà chức trách tiến hành kiểm tra. Hiện tượng này khiến nhiều nhà hoạt động xã hội người Hàn Quốc nhìn nhận đây là khoảng “giờ vàng cuối cùng” để giải cứu các nạn nhân.

26:1582 hôm qua

Hàn Quốc bắt kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo sang Campuchia

Cảnh sát tỉnh Gyeongsang Bắc của Hàn Quốc đã bắt giữ đối tượng tình nghi tuyển dụng - gọi là “người vận chuyển tiền”, một phần của cuộc điều tra liên quan đến vụ nam sinh bị tra tấn đến chết tại Campuchia.

44:2663 hôm qua

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kỹ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

Phương Linh

lừa đảo Campuchia lừa đảo qua mạng bắt giữ qua mạng Hàn Quốc Campuchia Hàn Quốc Campuchia bắt giữ nghi phạm nam sinh Hàn Quốc

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

Ong Trump dap tra nguoi bieu tinh hinh anh

Ông Trump đáp trả người biểu tình

32 phút trước 07:27 20/10/2025

0

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chia sẻ một video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, trong đó ông xuất hiện như một phi công, đầu đội vương miện, thả bom chất thải xuống người biểu tình.

Phap truy lung 4 ke cuop kho bau o Bao tang Louvre hinh anh

Pháp truy lùng 4 kẻ cướp kho báu ở Bảo tàng Louvre

59 phút trước 07:01 20/10/2025

0

Cảnh sát Pháp đang ráo riết truy tìm 4 đối tượng đột nhập Bảo tàng Louvre giữa ban ngày, dùng máy nâng phá cửa khu trưng bày Gallerie Apollon và lấy đi 8 món trang sức quý hiếm của Hoàng gia.

2.600 cuoc bieu tinh tren khap nuoc My hinh anh

2.600 cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ

1 giờ trước 06:53 20/10/2025

0

Người biểu tình thuộc mọi lứa tuổi đã xuống đường tuần hành rầm rộ trên khắp nước Mỹ, lên án những gì họ coi là “khuynh hướng chuyên quyền”.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý