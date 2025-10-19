Trung tâm lừa đảo ẩn sau khách sạn 4 sao tại Campuchia

Mỹ vừa trừng phạt thêm mạng lưới lừa đảo khổng lồ ở Sihanoukville, nơi các tòa nhà gắn mác khách sạn, khu công nghệ thực chất là “nhà tù” của những công nhân lừa tình bị giam cầm.

Hình ảnh một tòa nhà được gắn nhãn 'Khu phức hợp công nghiệp công nghệ cao Crown' trên Google Maps nhưng thực chất là trại giam lừa đảo. Ảnh: Le Monde.

Chỉ cách bãi biển Sihanoukville khoảng một cây số về phía đông bắc, một khu du lịch rộng 14 hecta với 16 tòa nhà gồm khách sạn và sòng bạc đang trở thành tâm điểm điều tra của Mỹ.

Theo lời kể của cô Lin, một phụ nữ Trung Quốc từng bị giam giữ rồi trốn thoát khỏi đây, tổ chức lừa đảo tình cảm “Botaicompany” hoạt động trong tòa nhà “KB 5”, ngay cạnh khách sạn 4 sao KB. Lin, quê ở Phúc Kiến, cho biết cô bị lừa và đưa tới đây vào tháng 3/2022, sau khi làm việc tại một nhà hàng ở Phnom Penh, theo Chosun Daily.

Trang tin địa phương VOD dẫn lời nhiều nạn nhân khẳng định, những “khu Wench” - thuật ngữ tiếng Khmer chỉ các trung tâm lừa đảo qua giọng nói - đang mọc lên dày đặc ở Phnom Penh và Sihanoukville, biến Campuchia thành “thánh địa” của các đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

Theo Lin, “ổ Wench” nơi cô từng bị giam giữ quy tụ người từ hơn 50 quốc gia, trong đó đông nhất là người Trung Quốc. Chủ nhân của khu này là Xu Aimin - kẻ từng bị kết án lừa đảo tại Trung Quốc rồi trốn sang Campuchia ngay sau phán quyết. Con đường dẫn vào khu phức hợp thậm chí mang chính tên hắn “Xu Aimin Road”.

Ảnh quảng bá khách sạn KB đăng trên trang web chính thức của cơ sở này. Tòa nhà được khoanh tròn màu trắng, nằm ngay cạnh khách sạn KB và được trang trí bằng hệ thống đèn vàng rực rỡ, thực chất là địa điểm tổ chức các hoạt động lừa đảo tình cảm trực tuyến. Ảnh: Chosun Daily.

Tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với Xu Aimin, cáo buộc y điều hành tổ chức tội phạm chuyên lừa đảo giọng nói và lừa tình trực tuyến, nhắm tới nạn nhân trên khắp thế giới. Các hoạt động của nhóm này diễn ra trong những tòa nhà nằm liền kề khách sạn cao cấp ở Sihanoukville.

Những người bị giam giữ tại “Wench” bị buộc phải giả danh tình nhân, nhắn tin tán tỉnh để chiếm đoạt tiền của phụ nữ nói tiếng Anh và tiếng Trung tại Singapore, Malaysia, châu Âu và Mỹ. Họ phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày, có khi lên tới 18 tiếng, trong điều kiện giam lỏng nghiêm ngặt.

Trước mỗi ca làm, Lin và đồng nghiệp phải thực hiện “vũ đạo vơ vét tiền” - động tác vung tay theo nhạc techno như đang gom tiền ảo và hô khẩu hiệu “tăng năng suất lừa đảo”. Ai không chịu tham gia hoặc làm việc kém hiệu quả sẽ bị phạt bằng bài tập thể lực khắc nghiệt.

Cách bãi biển Sihanoukville khoảng 2,8 km về phía đông, nằm ngay dưới Quốc lộ 4 nối thủ đô Phnom Penh với thành phố cảng là Khu phức hợp công nghệ cao mang tên “Crown High-Tech Industrial Complex” (Khu phức hợp công nghệ cao Crown) - một “ổ Wench” khác quy mô không kém. Hàng nghìn người bị giam giữ và ép tham gia các hoạt động lừa đảo qua mạng tại đây.

Dưới vỏ bọc là doanh nghiệp công nghệ, tổ chức này dụ dỗ hàng nghìn người với lời hứa làm việc trong lĩnh vực truyền thông 5G và thực tế ảo, nhưng thực chất lại ép họ tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến quốc tế.

Trên Google Maps, khu này hiện rõ hàng chục tòa nhà san sát, nhưng theo lời ông Zhang, một người Trung Quốc từng bị giam giữ tại đó, mọi lối ra vào đều có bảo vệ có vũ trang, người ngoài hoàn toàn không thể tiếp cận.

“Mỗi tòa nhà đều có bảo vệ túc trực ở cửa và thang máy, mỗi nơi giam 30-40 người. Không ai được liên lạc với khu khác. Ban đêm, lính canh tuần tra bằng đèn pin”, ông Zhang kể lại.

Ngay dưới tuyến Quốc lộ 4 nối liền thủ đô Phnom Penh với vùng biển phía Nam, tồn tại một khu giam giữ quy mô lớn bị cáo buộc là trung tâm lừa đảo qua giọng nói. Dưới vỏ bọc là doanh nghiệp công nghệ mang tên “Crown High-Tech Industrial Complex”. Ảnh: VOD.

Trước đó, ông bị dụ tới khu phức hợp này sau khi đọc được bài quảng cáo bằng tiếng Trung trên Facebook, mô tả đây là “dự án 1 tỷ USD , rộng 300 mét vuông”, gần cảng Sihanoukville, được giới thiệu như “cụm doanh nghiệp công nghệ cao” với trung tâm đổi mới sáng tạo, học viện, khu triển lãm sản phẩm, trung tâm thanh toán kỹ thuật số, mạng 5G và thực tế ảo.

Thực tế, bên trong là “nhà tù lừa đảo” - nơi người bị giam không được phép đi vệ sinh tự do. Ông Zhang bị buộc phải nhắn ít nhất 60 tin mỗi ngày với 6 “con mồi” khác nhau, gồm người Hàn Quốc, Hoa kiều Mỹ và Nhật Bản. Không đạt chỉ tiêu, họ bị ép chống đẩy, nhảy cóc, hoặc bị phạt 10 USD cho mỗi phút trễ khi đi vệ sinh quá 5 phút.

Cuối cùng, ông Trương đã liều mình nhảy từ tòa nhà xuống đất để trốn thoát, theo lời kể được báo chí Campuchia ghi nhận.