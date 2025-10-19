'Giờ vàng cuối cùng' để Hàn Quốc cứu công dân bị lừa đảo ở Campuchia

Nhiều trung tâm lừa đảo ở Campuchia trống rỗng khi nhà chức trách tiến hành kiểm tra. Hiện tượng này khiến nhiều nhà hoạt động xã hội người Hàn Quốc nhìn nhận đây là khoảng “giờ vàng cuối cùng” để giải cứu các nạn nhân.

Khu phức hợp Taizi vắng lặng, không một bóng người khi lực lượng chức năng tới kiểm tra. Ảnh: Hankook Ilbo.

Phóng viên của tờ Hankook Ilbo đi cùng lực lượng đặc nhiệm do Chính phủ Hàn Quốc cử sang Campuchia. Đoàn đã phối hợp với nhà chức trách địa phương tới kiểm tra một số khu vực bị nghi là trụ sở của các trung tâm lừa đảo.

Dù vậy, điểm chung của những chuyến kiểm tra tại khu Taizi nằm ở tỉnh Takeo, khu Wongu và Mango, ngoại ô thành phố Phnom Penh đều không đưa lại kết quả. Tất cả những gì còn lại là những tòa nhà bị không người, đồ đạc vương vãi, cùng sự im lặng rợn người.

Khu phức hợp Taizi vốn thuộc tập đoàn Prince Holding - tập đoàn vừa bị Mỹ và Anh điều tra với cáo buộc lừa đảo và buôn người xuyên biên giới. Taizi từng là một trong những khu phức hợp có quy mô lớn nhất Campuchia, nhưng nay khu này bị bỏ hoang, không một bóng người.

Khu phức hợp gồm 11 tòa nhà cao 4 tầng với khoảng 120 phòng, mỗi phòng chứa được 4-6 người. Theo ước tính, nơi đây từng có hơn 5.000 lao động đến từ nhiều quốc gia, những người này nghi bị ép làm việc trong các đường dây lừa đảo trực tuyến. Nhưng khi lực lượng chức năng dẫn đoàn tới kiểm tra, tất cả chỉ còn các thứ đồ bị bỏ lại; toàn bộ máy tính, thiết bị đã bị mang đi.

Bên trong một căn phòng thuộc khu phức hợp Taizi. Ảnh: Hankook Ilbo.

Ông Pang Naren - Phó Tổng thư ký Ủy ban chống lừa đảo trực tuyến Campuchia - cho biết: “Khi lực lượng chức năng tới kiểm tra, tội phạm đã kịp trốn thoát. Chúng tôi đã âm thầm điều tra, nhưng đáng tiếc là các nghi phạm đã bỏ chạy”.

Tại thành phố Sihanoukville, cư dân gốc Hàn Quốc cung cấp cho Hankook Ilbo những video cho thấy một số khu phức hợp đang tiến hành vận chuyển thiết bị, đồ đạc, có vẻ chuẩn bị di dời.

Tuy nhiên, các chuyên gia tại Hàn Quốc cảnh báo hiện tượng này không đồng nghĩa với việc hoạt động tội phạm chấm dứt, chỉ là chuyển địa điểm.

Điều khiến giới phân tích tại Hàn Quốc lo ngại là nạn nhân người Hàn Quốc có thể đã bị chuyển đi cùng các băng nhóm lừa đảo.

Korea Times dẫn lời một nhà hoạt động xã hội: “Nếu chính phủ không kịp thời hành động, các nhóm lừa đảo sẽ càng ẩn sâu, việc giải cứu nạn nhân càng khó khăn”.

Ok Hae-sil - Phó Chủ tịch Hiệp hội Người Hàn Quốc tại Campuchia - đã tham gia giải cứu các nạn nhân người Hàn trong 3 năm qua. Ông Ok nhận được một số tin báo rằng một số băng nhóm lừa đảo tại Campuchia đã di chuyển sang những quốc gia Đông Nam Á khác. Ông lo ngại rằng các nạn nhân người Hàn đã bị đưa đi theo.

Ông Ok nhận định: “Chúng ta đang ở trong khoảng giờ vàng cuối cùng để tận dụng quyền lực pháp lý giải cứu công dân bị các tổ chức lừa đảo giam giữ”.