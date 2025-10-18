Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

64 người Hàn Quốc được đưa khỏi các 'lò mổ lợn' ở Campuchia

  • Thứ bảy, 18/10/2025 08:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

64 công dân Hàn Quốc liên quan tới các đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đã trở về Hàn Quốc trong ngày 18/10.

64 người Hàn Quốc vừa được đưa trở về từ Campuchia bằng một chuyến bay riêng. Ảnh: SCMP.

Nhóm 64 người này gồm những người bị bắt ép và cả những người tự nguyện tham gia đường dây lừa đảo tiền mã hóa. Những đường dây lừa đảo này được ví như “lò mổ lợn”, lột sạch tiền bạc của các nạn nhân. Đây là hình thức lừa đảo đầu tư qua mạng đang bùng phát tại nhiều quốc gia.

Đại diện cảnh sát Hàn Quốc cho biết 64 công dân Hàn Quốc đã về nước bằng một chuyến bay riêng do nhà chức trách thu xếp. Máy bay đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon.

Ngày 15/10, Hàn Quốc cử một lực lượng đặc nhiệm sang Campuchia để phối hợp xử lý các vụ lừa đảo tuyển dụng có liên quan tới người Hàn Quốc.

bao ho cong dan Han anh 1bao ho cong dan Han anh 2

Những người Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia được cảnh sát hộ tống về Sân bay quốc tế Incheon, phía tây Seoul, ngày 18/10. Ảnh: Yonhap.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, cho biết việc hồi hương 64 người Hàn Quốc lần này là kết quả từ sự hợp tác hiệu quả giữa hai quốc gia trong công tác trấn áp tội phạm mạng.

Seoul ước tính hiện có khoảng 1.000 công dân Hàn Quốc đang tham gia các hoạt động lừa đảo tại Campuchia. Nhiều người trong số này là nạn nhân bị buộc phải lao động cưỡng bức.

Theo Ủy ban chống tội phạm mạng Campuchia, kể từ cuối tháng 6, lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ 3.455 nghi phạm lừa đảo trực tuyến đến từ hơn 20 quốc gia. Trong đó, hàng chục kẻ cầm đầu bị điều tra và đang lần lượt bị đưa ra xét xử.

Cơ quan này cũng trục xuất hơn 2.800 người nước ngoài, giúp hồi hương nhiều nạn nhân được giải cứu khỏi các “lò mổ lợn”.

Hiện Campuchia được cho là có ít nhất 53 khu phức hợp lừa đảo do các băng nhóm tội phạm có tổ chức điều hành. Đây là những khu vực vô pháp, nơi các tội ác kinh hoàng diễn ra mỗi ngày, khiến các nạn nhân miêu tả như những “địa ngục trần gian”.

Những cuốn sách để hiểu về Hàn Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Hàn Quốc - một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

An Hòa

bảo hộ công dân Hàn Hàn Quốc Pháp Tiền mã hóa Campuchia lao động cưỡng bức đường dây lừa đảo lừa đảo tiền mã hóa cảnh sát Hàn Quốc trục xuất người nước ngoài nạn nhân lừa đảo Hàn Quốc Campuchia công dân hồi hương Campuchia lừa đảo trực tuyến giải cứu người Hàn lò mổ lợn Campuchia

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý