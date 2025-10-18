64 người Hàn Quốc được đưa khỏi các 'lò mổ lợn' ở Campuchia

64 công dân Hàn Quốc liên quan tới các đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đã trở về Hàn Quốc trong ngày 18/10.

64 người Hàn Quốc vừa được đưa trở về từ Campuchia bằng một chuyến bay riêng. Ảnh: SCMP.

Nhóm 64 người này gồm những người bị bắt ép và cả những người tự nguyện tham gia đường dây lừa đảo tiền mã hóa. Những đường dây lừa đảo này được ví như “lò mổ lợn”, lột sạch tiền bạc của các nạn nhân. Đây là hình thức lừa đảo đầu tư qua mạng đang bùng phát tại nhiều quốc gia.

Đại diện cảnh sát Hàn Quốc cho biết 64 công dân Hàn Quốc đã về nước bằng một chuyến bay riêng do nhà chức trách thu xếp. Máy bay đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon.

Ngày 15/10, Hàn Quốc cử một lực lượng đặc nhiệm sang Campuchia để phối hợp xử lý các vụ lừa đảo tuyển dụng có liên quan tới người Hàn Quốc.

Những người Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia được cảnh sát hộ tống về Sân bay quốc tế Incheon, phía tây Seoul, ngày 18/10. Ảnh: Yonhap.



Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, cho biết việc hồi hương 64 người Hàn Quốc lần này là kết quả từ sự hợp tác hiệu quả giữa hai quốc gia trong công tác trấn áp tội phạm mạng.

Seoul ước tính hiện có khoảng 1.000 công dân Hàn Quốc đang tham gia các hoạt động lừa đảo tại Campuchia. Nhiều người trong số này là nạn nhân bị buộc phải lao động cưỡng bức.

Theo Ủy ban chống tội phạm mạng Campuchia, kể từ cuối tháng 6, lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ 3.455 nghi phạm lừa đảo trực tuyến đến từ hơn 20 quốc gia. Trong đó, hàng chục kẻ cầm đầu bị điều tra và đang lần lượt bị đưa ra xét xử.

Cơ quan này cũng trục xuất hơn 2.800 người nước ngoài, giúp hồi hương nhiều nạn nhân được giải cứu khỏi các “lò mổ lợn”.

Hiện Campuchia được cho là có ít nhất 53 khu phức hợp lừa đảo do các băng nhóm tội phạm có tổ chức điều hành. Đây là những khu vực vô pháp, nơi các tội ác kinh hoàng diễn ra mỗi ngày, khiến các nạn nhân miêu tả như những “địa ngục trần gian”.