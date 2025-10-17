Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
​​Hàn Quốc cử đội đặc nhiệm chống lừa đảo trực tuyến tới Campuchia

  • Thứ sáu, 17/10/2025 00:00 (GMT+7)
Chính phủ Hàn Quốc đã cử đội đặc nhiệm gồm các quan chức cấp cao đến Campuchia nhằm bảo vệ công dân khỏi những đối tượng lừa đảo trực tuyến.

Hàn Quốc công bố hình ảnh trong khu lừa đảo Campuchia Đoạn video do KBS News công bố cho thấy quang cảnh bên trong một khu căn cứ tội phạm, nơi diễn ra các hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Lực lượng phản ứng nhanh của chính phủ Hàn Quốc đã tới Campuchia nhằm xử lý tình trạng lừa đảo việc làm ngày càng lan rộng, có liên quan đến việc bắt cóc và giam giữ công dân Hàn Quốc.

Động thái này cùng nhằm đưa những người có liên quan đến vụ việc trở về nước, theo hãng tin Yonhap.

Hôm 16/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Hàn Quốc Kim Ji Na khi bà dẫn đầu lực lượng đặc nhiệm chung đến Phnom Penh.

Trong đoàn có quan chức thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Bộ Tư pháp và Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc.

Nhóm này dự kiến làm việc với các lãnh đạo cấp cao của Campuchia để bàn biện pháp ứng phó với làn sóng lừa đảo việc làm đang gia tăng, khiến nhiều công dân Hàn Quốc trở thành nạn nhân.

Một trong những trọng tâm là phối hợp điều tra vụ một sinh viên đại học Hàn Quốc bị tra tấn đến chết.

Ngoài ra, đoàn công tác cũng sẽ thảo luận với phía Campuchia về kế hoạch đưa 61 công dân Hàn Quốc đang bị cơ quan nhập cư Campuchia tạm giữ - vì nghi ngờ liên quan đến tội phạm có tổ chức - trở về nước.

“Chúng tôi đang chuẩn bị các phương án chi tiết”, bà Kim nói với báo giới tại sân bay khi vừa đến nơi. “Tuy nhiên, mọi việc vẫn chưa được chốt”.

Theo thông tin ban đầu, có tổng cộng 63 công dân Hàn Quốc bị Cục Di trú Campuchia giam giữ. Tuy nhiên, vào ngày 14/10, 2 người trong số này đã được hồi hương, Yonhap đưa tin.

Trước đó, cảnh sát Hàn Quốc đã khởi tố nhóm trên vì liên quan đến các vụ lừa đảo việc làm, lừa đảo trực tuyến. Chính phủ Seoul đang thúc đẩy quá trình hồi hương nhanh chóng để có thể truy tố theo quy trình hình sự của Hàn Quốc.

Đài KBS đã công bố hình ảnh cho thấy cảnh tượng bên trong một khu phức hợp liên quan đến các hoạt động lừa đảo phạm pháp trên mạng ở Campuchia.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet bày tỏ sự xót xa trước cái chết thương tâm của nam sinh viên người Hàn Quốc.

Minh An

lừa đảo campuchia Hàn Quốc Pháp Campuchia hàn quốc campuchia đặc nhiệm

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

