Hàn Quốc phát lệnh bắt 59 nghi phạm lừa đảo ở Campuchia

Sau khi Campuchia trục xuất 64 công dân Hàn Quốc nghi dính líu đường dây lừa đảo mạng, cảnh sát Seoul đã phát lệnh bắt giữ 59 người bị cho là tham gia vào các trung tâm lừa đảo.

Những người Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia đến Sân bay Quốc tế Incheon dưới sự hộ tống của cảnh sát vào ngày 18/10. Ảnh: Joint Press Corps.

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 20/10 cho biết họ đã phát lệnh bắt giữ hàng chục nghi phạm bị Campuchia trục xuất do bị cáo buộc có liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại quốc gia Đông Nam Á này.

Về phân vùng điều tra, 45 nghi phạm hiện do văn phòng cảnh sát tỉnh Chungcheong Nam (Chungnam) phụ trách, trong khi 15 người khác do văn phòng cảnh sát tỉnh Gyeonggi Bắc xử lý, bao gồm cả những người đã được thả. Bốn nghi phạm còn lại được các cơ quan cảnh sát tại Daejeon, Gimpo, Wonju và quận Seodaemun (Seoul) điều tra riêng rẽ, theo Korea Times.

“Một khi xét thấy việc tạm giam là cần thiết, chúng tôi đã yêu cầu lệnh bắt đối với toàn bộ 45 nghi phạm”, một quan chức thuộc Cơ quan Cảnh sát tỉnh Chungnam nói với hãng tin AFP.

Cảnh sát từ chối cung cấp thêm chi tiết vì vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

Trước đó, hôm 18/10, 64 công dân Hàn Quốc bị Campuchia bắt giữ vì nghi ngờ dính líu đến hoạt động lừa đảo mạng đã được đưa về nước trên chuyến bay thuê riêng. Trong số này, một người bị bắt ngay lập tức theo lệnh truy nã đã được ban hành trước đó.

Ngay khi đặt chân lên máy bay, họ bị cơ quan chức năng Hàn Quốc bắt giữ và khi về đến nơi, các nghi phạm được áp giải khỏi máy bay trong tình trạng bị còng tay.

Cảnh sát cho biết cả 64 người đều đã tự nguyện xét nghiệm ma túy, và kết quả cho thấy tất cả đều âm tính.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết hiện có khoảng 1.000 công dân nước này bị nghi đang tham gia hoặc bị ép tham gia vào các trung tâm lừa đảo ở Campuchia, trong tổng số khoảng 200.000 người hoạt động trong lĩnh vực này.

Một số người trong đó bị buộc thực hiện các chiêu thức “lừa đảo mổ lợn” - hình thức lừa đảo đầu tư tiền điện tử, trong đó kẻ gian xây dựng lòng tin với nạn nhân trong thời gian dài trước khi chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Đợt trục xuất này diễn ra trong bối cảnh dư luận Hàn Quốc phẫn nộ sau vụ một sinh viên đại học người Hàn bị tra tấn và sát hại tại Campuchia đầu năm nay, được cho là do một băng nhóm tội phạm thực hiện.

Ông Park Sung Joo, Cục trưởng Cơ quan Điều tra Quốc gia, cho biết những người bị dẫn độ về nước có liên quan đến nhiều loại tội phạm khác nhau như lừa đảo qua điện thoại (voice phishing), lừa tình trực tuyến (romance scam) và lừa “không xuất hiện” (no-show fraud).

Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung Lac trước đó cũng cho biết trong số những người bị bắt giữ có cả “những người tự nguyện” tham gia vào các hoạt động lừa đảo và “những người bị cưỡng ép” dưới đe dọa bạo lực.