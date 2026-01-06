Tổng thống Colombia: Sẵn sàng cầm vũ khí nếu Mỹ can thiệp quân sự

Tổng thống Colombia Gustavo Petro tuyên bố sẵn sàng cầm vũ khí nếu Mỹ can thiệp quân sự, trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép và căng thẳng khu vực Mỹ Latin tiếp tục leo thang.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trên mạng xã hội X, ông Petro bác bỏ các cáo buộc của ông Trump, khẳng định tính chính danh của mình và phủ nhận mọi liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. “Tôi không phải là kẻ bất hợp pháp và tôi không phải là trùm ma túy. Ông Trump nói mà không có hiểu biết. Hãy chấm dứt việc vu khống”, Tổng thống Colombia viết.

Nhà lãnh đạo Colombia cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào từ bên ngoài cũng có thể đẩy đất nước vào vòng xoáy bạo lực mới.

Trước đó, khi được hỏi liệu Mỹ có cân nhắc can thiệp quân sự vào Colombia theo cách đã làm với Venezuela hay không, ông Trump đáp ngắn gọn: “Nghe cũng ổn đấy”.

Ông Petro cảnh báo nếu Mỹ tiến hành không kích, nông dân Colombia có thể biến thành “hàng nghìn du kích trên núi”, và nếu Washington bắt giữ một tổng thống “được đông đảo người dân yêu mến và tôn trọng”, điều đó sẽ “giải phóng ‘con báo đốm’ của nhân dân”.

“Tôi đã thề sẽ không bao giờ cầm vũ khí nữa, nhưng vì Tổ quốc, tôi sẽ cầm vũ khí trở lại”, ông Petro tuyên bố, theo Guardian.

Tổng thống Petro từng tham gia phong trào du kích cánh tả M-19 khi còn trẻ, song sau khi giải giáp, ông chuyển sang con đường chính trị hợp pháp, tham gia soạn thảo Hiến pháp năm 1991, trở thành nghị sĩ có uy tín và sau đó giữ chức thị trưởng Bogotá trước khi đắc cử tổng thống năm 2022.

Trước những phát ngôn từ phía Mỹ, chính quyền Colombia đã tăng cường các biện pháp an ninh. Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sánchez cho biết lực lượng bảo vệ Tổng thống đã được củng cố nhằm bảo đảm an toàn trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Mặc dù một bộ phận phe đối lập cánh hữu tại Colombia công khai ủng hộ quan điểm của ông Trump, nhiều tiếng nói trên khắp phổ chính trị đã lên án các lời đe dọa can thiệp quân sự, cho rằng những phát ngôn này xâm phạm chủ quyền quốc gia và làm suy yếu ổn định khu vực.

Về phía Mỹ, ông Donald Trump cho rằng Colombia đang đối mặt vấn đề nghiêm trọng về ma túy và úp mở khả năng hành động quân sự, song Washington khẳng định các động thái của mình nhằm mục tiêu thực thi pháp luật, không nhằm vào người dân Colombia.