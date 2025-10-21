Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Một công dân Hàn Quốc tử vong bí ẩn tại khách sạn Campuchia

  • Thứ ba, 21/10/2025 14:19 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Cảnh sát Campuchia phát hiện thi thể người đàn ông Hàn Quốc cùng thư tuyệt mệnh trong khách sạn. Giới chức cho biết chưa có dấu hiệu liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Cảnh sát Campuchi rời khỏi một ngôi chùa ở Phnom Penh vào ngày 20/10, sau khi khám nghiệm tử thi một sinh viên Hàn Quốc được cho là bị tra tấn đến chết tại Campuchia. Ảnh: Yonhap.

Một người đàn ông Hàn Quốc ngoài 50 tuổi được phát hiện đã tử vong trong phòng khách sạn tại thành phố Sihanoukville (Campuchia) trong tuần này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hôm 21/10.

Theo thông báo, thi thể nạn nhân được tìm thấy vào khoảng 8h tối 20/10 (giờ địa phương). Cảnh sát Campuchia đã thông báo sự việc cho Đại sứ quán Hàn Quốc thông qua lãnh đạo cộng đồng người Hàn tại khu vực này, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Khi đến kiểm tra hiện trường, vị đại diện cộng đồng phát hiện hộ chiếu, điện thoại và một mảnh giấy được cho là thư do chính nạn nhân viết để lại. Ngay sau đó, Đại sứ quán Hàn Quốc cũng cử cán bộ lãnh sự tới phối hợp xử lý.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh thời gian gần đây liên tiếp ghi nhận các trường hợp công dân Hàn Quốc bị lừa sang Campuchia làm việc cho những đường dây lừa đảo trực tuyến. Hiện giới chức Seoul đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn tội phạm và đưa các công dân liên quan về nước.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, phía Hàn Quốc cho biết khả năng cái chết có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến là rất thấp. Cảnh sát Campuchia hiện vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa gia đình nạn nhân, bao gồm các thủ tục tang lễ và những vấn đề hậu sự liên quan.

Hé lộ mới từ khám nghiệm thi thể nam sinh Hàn

Kết quả khám nghiệm tử thi nam sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi họ Park tử vong tại Campuchia cho thấy không có dấu hiệu rõ ràng về nguyên nhân tử vong như vết đâm hay thương tổn chí mạng nào.

6 giờ trước

Động thái sau vụ công dân Hàn Quốc kiệt sức trước ĐSQ ở Campuchia

Sau vụ công dân trốn thoát khỏi ổ tội phạm ở Campuchia nhưng bị từ chối ngay trước cổng đại sứ quán, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố sẽ rà soát và cải thiện toàn bộ quy trình hỗ trợ ngoài giờ hành chính.

23 giờ trước

Hàn Quốc phát lệnh bắt 59 nghi phạm lừa đảo ở Campuchia

Sau khi Campuchia trục xuất 64 công dân Hàn Quốc nghi dính líu đường dây lừa đảo mạng, cảnh sát Seoul đã phát lệnh bắt giữ 59 người bị cho là tham gia vào các trung tâm lừa đảo.

26:1549 hôm qua

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kỹ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

Phương Linh

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

