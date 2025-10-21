Một công dân Hàn Quốc tử vong bí ẩn tại khách sạn Campuchia

Cảnh sát Campuchia phát hiện thi thể người đàn ông Hàn Quốc cùng thư tuyệt mệnh trong khách sạn. Giới chức cho biết chưa có dấu hiệu liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Cảnh sát Campuchi rời khỏi một ngôi chùa ở Phnom Penh vào ngày 20/10, sau khi khám nghiệm tử thi một sinh viên Hàn Quốc được cho là bị tra tấn đến chết tại Campuchia. Ảnh: Yonhap.

Một người đàn ông Hàn Quốc ngoài 50 tuổi được phát hiện đã tử vong trong phòng khách sạn tại thành phố Sihanoukville (Campuchia) trong tuần này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hôm 21/10.

Theo thông báo, thi thể nạn nhân được tìm thấy vào khoảng 8h tối 20/10 (giờ địa phương). Cảnh sát Campuchia đã thông báo sự việc cho Đại sứ quán Hàn Quốc thông qua lãnh đạo cộng đồng người Hàn tại khu vực này, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Khi đến kiểm tra hiện trường, vị đại diện cộng đồng phát hiện hộ chiếu, điện thoại và một mảnh giấy được cho là thư do chính nạn nhân viết để lại. Ngay sau đó, Đại sứ quán Hàn Quốc cũng cử cán bộ lãnh sự tới phối hợp xử lý.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh thời gian gần đây liên tiếp ghi nhận các trường hợp công dân Hàn Quốc bị lừa sang Campuchia làm việc cho những đường dây lừa đảo trực tuyến. Hiện giới chức Seoul đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn tội phạm và đưa các công dân liên quan về nước.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, phía Hàn Quốc cho biết khả năng cái chết có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến là rất thấp. Cảnh sát Campuchia hiện vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa gia đình nạn nhân, bao gồm các thủ tục tang lễ và những vấn đề hậu sự liên quan.