Mexico phát hiện 48 túi chứa thi thể người

Ngày 24/10, giới chức Mexico cho biết họ đã phát hiện 48 túi chứa thi thể người tại một ngôi mộ tập thể nằm trên một bãi đất trống ở ngoại ô thành phố Guadalajara, thủ phủ bang Jalisco, Mexico.

Một ngôi mộ tập thể có 48 túi chứa thi thể người vừa được tìm thấy tại thành phố Guadalajara, Mexico. Ảnh: CBS.

Bang Jalisco là địa bàn hoạt động của những băng đảng buôn bán ma túy nguy hiểm nhất Mexico. Theo thông báo từ Văn phòng Công tố bang Jalisco, những túi chứa thi thể đã được tìm thấy bởi một nhóm người chuyên làm nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích.

Giới chức cho biết hiện chưa thể xác định chính xác số người bị chôn trong ngôi mộ tập thể có nhiều dấu hiệu đáng ngờ này.

“Chúng tôi cần thêm thời gian để tiến hành giám định pháp y”, bà Blanca Trujillo - công tố viên chuyên phụ trách vấn đề về người mất tích tại bang Jalisco - chia sẻ trong buổi họp báo.

Bà Trujillo cho biết Ủy ban Quốc gia về Tìm kiếm Người mất tích đang phối hợp với nhà chức trách địa phương để tìm kiếm mở rộng. Do bãi đất trống có diện tích lớn nên lực lượng chức năng đã huy động máy móc chuyên dụng tìm kiếm xem còn thi thể, hài cốt trong bãi đất hay không.

Sự việc này tiếp tục nối dài danh sách các ngôi mộ tập thể từng được phát hiện ở bang Jalisco - nơi có số người mất tích nhiều nhất Mexico, với hơn 15.900 trường hợp. Trên phạm vi cả nước, chính quyền Mexico hiện ghi nhận khoảng 127.000 người mất tích.