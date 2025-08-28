Số ca nhiễm giòi ăn thịt ở Mexico tăng mạnh

Mexico ghi nhận hơn 5.000 ca giòi ăn thịt ở động vật, tăng 53% kể từ tháng 7, tiềm ẩn nguy cơ lan sang Mỹ.

Ấu trùng ruồi giòi được quan sát tại nhà máy sản xuất ruồi vô sinh COPEG, nơi chống lại sự lây lan của giòi ký sinh trên bò, ở Panama, ngày 11/6. Ảnh: Reuters.

Tính đến ngày 17/8, dữ liệu của chính phủ Mexico ghi nhận 5.086 ca nhiễm giòi ăn thịt trên động vật, tăng 53% so với số liệu báo cáo vào tháng 7. Theo nguồn tin từ Reuters, số liệu cập nhật cho thấy hiện có 649 ca nhiễm bệnh hiện tại.

“Thật sự đáng lo ngại. Số ca tăng 50% chỉ trong một tháng, nhất là trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt, chứng tỏ họ chưa kiểm soát được dịch,” Giám đốc điều hành của tổ chức bảo tồn và chăn nuôi East Foundation Neal Wilkins nói.

Phần lớn ca bệnh xuất hiện trên gia súc, nhưng dữ liệu của chính phủ Mexico cũng cho thấy chó, ngựa và cừu đã bị nhiễm. Giòi ăn thịt là loài ký sinh trùng sống trên động vật máu nóng. Chúng gặm dần phần thịt sống, có thể tàn phá đàn bò và động vật hoang dã địa phương.

Từ khi bùng phát vào năm 2023, loài giòi này đã lan từ Trung Mỹ lên Mexico và đang tiến dần về phía Mỹ. Các chủ trại và ngành chăn nuôi Mỹ đang theo dõi chặt chẽ sự lây lan này, vì theo ước tính, một ổ dịch có thể gây thiệt hại khoảng 1,8 tỷ USD cho bang Texas, nơi sản xuất bò lớn nhất nước Mỹ.

Ruồi cái của loài giòi ăn thịt đẻ hàng trăm trứng vào vết thương của bất kỳ động vật máu nóng nào. Khi trứng nở, ấu trùng dùng miệng có móc sắc bén để chui sâu vào phần thịt sống, vừa ăn vừa làm vết thương lan rộng và cuối cùng giết chết vật chủ nếu không được điều trị.

Ngày 24/8, Reuters đưa tin Mỹ ghi nhận ca đầu tiên nhiễm giòi ăn thịt New World liên quan đến du lịch, xuất phát từ một quốc gia đang có dịch.

Trường hợp này do Sở Y tế Maryland và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) điều tra. CDC xác nhận ngày 4/8 là ca nhiễm giòi New World. “Người bệnh là một du khách trở về từ El Salvador,” ông Andrew G. Nixon, phát ngôn viên Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS), thông tin qua email.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Stephen Vaden cho biết Mỹ sẽ cử một nhóm sang Mexico trong 2 tuần tới để xác minh Mexico có tuân thủ các quy định nhằm ngăn giòi ăn thịt lan về phía bắc hay không.