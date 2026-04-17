Phát hiện tàu chở 10.000 lít dầu DO lậu neo tại TP.HCM

Lực lượng quản lý thị trường TP.HCM đã khám tàu vận chuyển dầu tại cảng Sao Mai, phường Vũng Tàu, qua đó phát hiện hơn 10.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ quan quản lý thị trường đã xử phạt hành chính và tịch thu toàn bộ số dầu lậu. Ảnh: DMS.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM, Đội QLTT số 21 đã phối hợp với Đội 6 Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) - Công an TP.HCM và các cơ quan chức năng khám đối với 2 tàu chở dầu PL28 và BY27 đang neo đậu tại cảng Sao Mai, phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện và tạm giữ tang vật là dầu DO không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang chứa trên 2 tàu với tổng khối lượng trên 10.000 lít. Qua đấu tranh xác định hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan, thuyền trưởng của 2 tàu đã thừa nhận hành vi vi phạm kinh doanh dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có Giấy phép kinh doanh xăng dầu theo quy định.

Đội QLTT số 21 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với thuyền trưởng tàu PL 28 với tổng số tiền phạt 50 triệu đồng và tịch thu 2.006 lít dầu DO.

Đối với vi phạm của thuyền trưởng tàu BY 27, Đội đã hoàn thiện hồ sơ chuyển Chi cục QLTT thành phố trình Sở Công Thương trình UBND TP.HCM xử phạt 115 triệu đồng và tịch thu 8.012 lít dầu DO theo thẩm quyền.

Trong bối cảnh thị trường xăng dầu và khí thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, Đội QLTT số 21 cam kết thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Sở Công Thương và lãnh đạo Chi cục QLTT thành phố, tiếp tục giám sát phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn được phân công phụ trách.