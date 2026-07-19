Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Pháp 0-3 Anh: Dàn sao Arsenal tỏa sáng

  • Chủ nhật, 19/7/2026 03:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau khi Declan Rice ghi bàn và kiến tạo, đến lượt Bukayo Saka gia tăng cách biệt lên 3 bàn cho tuyển Anh ở phút 37.

Trận đấu tại sân Hard Rock diễn ra cởi mở ngay từ những phút đầu. Rice, tiền vệ trung tâm duy nhất trong sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 của tuyển Anh, sớm tạo khác biệt bằng một cú sút xa khiến thủ thành Mike Maignan bó tay.

Pháp ảnh 1

Rice mở tỷ số sớm.

Phút 11, Pháp suýt gỡ hòa với cú sút căng của Rayan Cherki. Ngay lập tức, Anh có câu trả lời bằng tình huống thoát xuống, dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái của Saka. Maignan một lần nữa bị đánh bại nhưng trọng tài đã từ chối công nhận bàn thắng do cầu thủ thuộc biên chế Arsenal đã việt vị.

Pháp ảnh 2

Anh suýt nhân đôi cách biệt.

Phút 18, Rice tiếp tục ghi dấu ấn với đường treo bóng để Erzi Konsa bật cao đánh đầu, nhân đôi cách biệt cho tuyển Anh.

Pháp ảnh 3

Tuyển Anh chơi ấn tượng.

Phút 33, Marcus Rashford có pha xử lý ngẫu hứng từ ngoài vùng cấm, khiến thủ môn tuyển Pháp phải vất vả cứu thua.

Pháp có cơ hội tốt để gỡ hòa nhưng nỗ lực của Mbappe, Cherki đều không thắng được Henderson. Sau những pha bỏ lỡ liên tiếp, "Gà trống Gaulois" để "Tam sư" phản công và ghi bàn thứ 3 ở phút 37. Rashford kiến tạo để Saka thoải mái dứt điểm vào khung thành bỏ trống.

Pháp ảnh 4

Saka tỏa sáng.

Đến lúc FIFA bỏ trận tranh hạng ba World Cup

Anh và Pháp bước vào trận tranh hạng ba World Cup 2026 với sự chuyên nghiệp, nhưng không nhiều người tin đây là cuộc đối đầu mà họ thực sự mong muốn.

21 giờ trước

Konate: 'Không ai muốn đá trận tranh hạng ba'

Trung vệ Ibrahima Konate thừa nhận tuyển Pháp vẫn chưa nguôi nỗi thất vọng sau thất bại trước Tây Ban Nha và không cầu thủ nào thực sự muốn bước vào trận tranh hạng ba World Cup.

23 giờ trước

Trận Pháp - Anh rơi vào cảnh ế vé

FIFA buộc phải giảm mạnh giá vé trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa Anh và Pháp khi hàng nghìn chỗ ngồi vẫn chưa được bán hết chỉ hơn một ngày trước giờ thi đấu.

23 giờ trước

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Pháp tuyển Pháp Anh World Cup 2026

    Đọc tiếp

    Mainoo chia tay World Cup với 0 phút ra sân

    Mainoo chia tay World Cup với 0 phút ra sân

    27 phút trước 04:16 19/7/2026

    0

    Chấn thương lưng khiến Kobbie Mainoo vắng mặt ở trận tranh hạng ba World Cup 2026 với tuyển Pháp sáng 19/7, khép lại kỳ World Cup 2026 đầy thất vọng trong màu áo "Tam Sư".

    MU thua sốc

    MU thua sốc

    46 phút trước 03:57 19/7/2026

    0

    Trận thua Wrexham với tỷ số 0-1 tối 18/7 khiến đoàn quân của Michael Carrick nhận gáo nước lạnh ngay trận giao hữu đầu tiên trong quá trình chuẩn bị tiền mùa giải.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý