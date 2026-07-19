Pháp 0-3 Anh: Dàn sao Arsenal tỏa sáng

Sau khi Declan Rice ghi bàn và kiến tạo, đến lượt Bukayo Saka gia tăng cách biệt lên 3 bàn cho tuyển Anh ở phút 37.

Trận đấu tại sân Hard Rock diễn ra cởi mở ngay từ những phút đầu. Rice, tiền vệ trung tâm duy nhất trong sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 của tuyển Anh, sớm tạo khác biệt bằng một cú sút xa khiến thủ thành Mike Maignan bó tay.

Rice mở tỷ số sớm.

Phút 11, Pháp suýt gỡ hòa với cú sút căng của Rayan Cherki. Ngay lập tức, Anh có câu trả lời bằng tình huống thoát xuống, dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái của Saka. Maignan một lần nữa bị đánh bại nhưng trọng tài đã từ chối công nhận bàn thắng do cầu thủ thuộc biên chế Arsenal đã việt vị.

Anh suýt nhân đôi cách biệt.

Phút 18, Rice tiếp tục ghi dấu ấn với đường treo bóng để Erzi Konsa bật cao đánh đầu, nhân đôi cách biệt cho tuyển Anh.

Tuyển Anh chơi ấn tượng.

Phút 33, Marcus Rashford có pha xử lý ngẫu hứng từ ngoài vùng cấm, khiến thủ môn tuyển Pháp phải vất vả cứu thua.

Pháp có cơ hội tốt để gỡ hòa nhưng nỗ lực của Mbappe, Cherki đều không thắng được Henderson. Sau những pha bỏ lỡ liên tiếp, "Gà trống Gaulois" để "Tam sư" phản công và ghi bàn thứ 3 ở phút 37. Rashford kiến tạo để Saka thoải mái dứt điểm vào khung thành bỏ trống.

Saka tỏa sáng.



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