Pháo hẹn hò thí sinh Rap Việt?

Richie D. ICY đăng ảnh bên Pháo nhân dịp sinh nhật nữ rapper, làm dấy lên nghi vấn hẹn hò. Trước đó, cả hai từng gây bàn tán khi có nhiều tương tác trên mạng xã hội.

Khuya 27/3, rapper Richie D. ICY bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp cùng rapper Pháo, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đáng chú ý, hình ảnh này cũng xuất hiện trên trang cá nhân của nữ nghệ sĩ. Động thái này càng làm dấy lên nghi vấn cả hai đang trong mối quan hệ tình cảm, vốn đã được bàn tán trước đó.

Trong bức ảnh được chia sẻ, nam rapper diện trang phục tối màu, đeo kính, trong khi Pháo mặc váy đen, trang điểm nhẹ nhàng. Cả hai cùng cầm một chiếc bánh kem nhỏ có dòng chữ “No chase 28.3.2026”, được cho là dành tặng nhân dịp sinh nhật nữ rapper vào ngày 28/3.

Đáng chú ý, dưới bài đăng, Pháo để lại bình luận với nội dung: “Cám ơn bé đầu to nhiều”, cho thấy sự tương tác thoải mái và thân thiết giữa hai nghệ sĩ.

Richie D. ICY đăng ảnh chụp cùng Pháo. Ảnh: richied.icy.

Trước đó, Richie D. ICY và Pháo vướng nghi vấn hẹn hò từ đầu năm 2026 khi loạt “hint” liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Cụ thể, nữ rapper từng đăng ảnh ôm bó hoa kèm trạng thái ẩn ý về chuyện tình cảm, trong khi Richie D. ICD chia sẻ lại bài viết này trên trang cá nhân.

Cả hai còn bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại địa điểm công cộng với cử chỉ thân mật. Đồng thời, việc Richie D. ICY nhiều lần đăng lại hình ảnh, video liên quan đến Pháo từ trước đó, cùng chi tiết nữ rapper sử dụng nhạc của anh trong các bài đăng.

Richie D. ICY là rapper người Việt từng sinh sống tại Melbourne. Anh được biết đến trong cộng đồng rap qua bản hit Rolling và gây chú ý khi tham gia Rap Việt mùa 3. Trước khi theo đuổi âm nhạc, Richie D. ICY từng làm trong lĩnh vực lập trình.

Pháo sinh năm 2003, là nữ rapper Gen Z nổi bật của rap Việt, được đông đảo khán giả biết đến qua ca khúc 2 phút hơn. Cô bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 2018 và ghi dấu ấn khi tham gia King Of Rap. Gần đây, cô tiếp tục gây chú ý khi lấn sân điện ảnh, đảm nhận vai chính trong phim Tết Thỏ ơi của Trấn Thành.