Phản ứng của vợ cũ khi cựu Thủ tướng Canada hẹn hò Katy Perry

Sophie Grégoire cho biết đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi hay tin Justin Trudeau hẹn hò Katy Perry, nhưng cô chọn đối diện thông tin này với một thái độ tôn trọng.

Theo Page Six, Sophie Grégoire mới đây xuất hiện trong podcast "Arlene Is Alone", nơi cô lần đầu lên tiếng về việc chồng cũ đang hẹn hò Katy Perry.

Khi được hỏi làm thế nào để "giữ bình tĩnh" trước loạt tin tức về mối quan hệ giữa Justin Trudeau và Katy Perry, Sophie thừa nhận đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi mới hay tin. Song, cô chọn phản ứng một cách tích cực, văn minh.

Sophie đối diện tin chồng cũ đang hẹn hò Katy Perry với thái độ tôn trọng. Ảnh: YouTube.

"Tôi ý thức được rằng nhiều thứ ngoài kia có thể là tác nhân khiến ta tổn thương. Bởi suy cho cùng chúng ta là con người... Tôi cho phép bản thân buồn, thất vọng hay nổi giận. Nhưng cách bạn phản ứng mới là lựa chọn của bạn. Điều đó có nghĩa là tôi không có cảm xúc ư? Rằng tôi không khóc, không hét, không cười ư? Không phải!", vợ cũ Justin Trudeau chia sẻ.

Cựu MC truyền hình nhấn mạnh rằng cô chọn đối diện thông tin Trudeau có tình mới bằng một thái độ tôn trọng. Sophie cho phép bản thân trải qua nhiều cảm xúc - dù là tức giận hay thất vọng - nhưng luôn đặt gia đình của cô và chồng cũ lên hàng đầu. Nói về cuộc sống sau ly hôn, Sophie cho biết hai người vẫn duy trì sự kết nối để cùng nuôi dạy các con.

Trước đó, Sophie và Justin Trudeau từng chung sống từ 2005 đến năm 2023. Họ có với nhau 3 người con là Xavier (18 tuổi), Ella-Grace (16 tuổi) và Hadrien (11 tuổi).

Justin Trudeau quấn quít Katy Perry thời gian qua. Ảnh: Backgrid.

Justin Trudeau sau đó vướng tin hẹn hò Katy Perry vào tháng 7 năm nay, khi cả hai đi ăn tối tại Montreal. Không lâu sau, cặp đôi công khai hẹn hò khi nắm tay nhau tại Paris. Hai người tỏ ra hạnh phúc khi ghé qua câu lạc bộ Crazy Horse giữa trung tâm thành phố.

Một nguồn tin thân cận cho biết sau khi chia tay Bloom, Katy Perry “đang tìm kiếm một người đàn ông chững chạc, có tầm ảnh hưởng”. "Trudeau chính là người phù hợp. Anh ấy đáp ứng đúng những gì cô cần. Điều này khiến Katy rất mãn nguyện”, người này cho biết.