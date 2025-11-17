Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Phản ứng của vợ cũ khi cựu Thủ tướng Canada hẹn hò Katy Perry

  • Thứ hai, 17/11/2025 10:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sophie Grégoire cho biết đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi hay tin Justin Trudeau hẹn hò Katy Perry, nhưng cô chọn đối diện thông tin này với một thái độ tôn trọng.

Theo Page Six, Sophie Grégoire mới đây xuất hiện trong podcast "Arlene Is Alone", nơi cô lần đầu lên tiếng về việc chồng cũ đang hẹn hò Katy Perry.

Khi được hỏi làm thế nào để "giữ bình tĩnh" trước loạt tin tức về mối quan hệ giữa Justin Trudeau và Katy Perry, Sophie thừa nhận đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi mới hay tin. Song, cô chọn phản ứng một cách tích cực, văn minh.

Justin Trudeau anh 1

Sophie đối diện tin chồng cũ đang hẹn hò Katy Perry với thái độ tôn trọng. Ảnh: YouTube.

"Tôi ý thức được rằng nhiều thứ ngoài kia có thể là tác nhân khiến ta tổn thương. Bởi suy cho cùng chúng ta là con người... Tôi cho phép bản thân buồn, thất vọng hay nổi giận. Nhưng cách bạn phản ứng mới là lựa chọn của bạn. Điều đó có nghĩa là tôi không có cảm xúc ư? Rằng tôi không khóc, không hét, không cười ư? Không phải!", vợ cũ Justin Trudeau chia sẻ.

Cựu MC truyền hình nhấn mạnh rằng cô chọn đối diện thông tin Trudeau có tình mới bằng một thái độ tôn trọng. Sophie cho phép bản thân trải qua nhiều cảm xúc - dù là tức giận hay thất vọng - nhưng luôn đặt gia đình của cô và chồng cũ lên hàng đầu. Nói về cuộc sống sau ly hôn, Sophie cho biết hai người vẫn duy trì sự kết nối để cùng nuôi dạy các con.

Trước đó, Sophie và Justin Trudeau từng chung sống từ 2005 đến năm 2023. Họ có với nhau 3 người con là Xavier (18 tuổi), Ella-Grace (16 tuổi) và Hadrien (11 tuổi).

Justin Trudeau anh 2Justin Trudeau anh 3

Justin Trudeau quấn quít Katy Perry thời gian qua. Ảnh: Backgrid.

Justin Trudeau sau đó vướng tin hẹn hò Katy Perry vào tháng 7 năm nay, khi cả hai đi ăn tối tại Montreal. Không lâu sau, cặp đôi công khai hẹn hò khi nắm tay nhau tại Paris. Hai người tỏ ra hạnh phúc khi ghé qua câu lạc bộ Crazy Horse giữa trung tâm thành phố.

Một nguồn tin thân cận cho biết sau khi chia tay Bloom, Katy Perry “đang tìm kiếm một người đàn ông chững chạc, có tầm ảnh hưởng”. "Trudeau chính là người phù hợp. Anh ấy đáp ứng đúng những gì cô cần. Điều này khiến Katy rất mãn nguyện”, người này cho biết.

Bạn muốn tình yêu hay một mối quan hệ?

Tình yêu không phải một mối quan hệ. Tình yêu tạo ra mối liên kết nhưng không phải một mối quan hệ. Mối quan hệ là một trạng thái đã hoàn thành hoặc kết thúc. Mối quan hệ là một danh từ, là một thời kỳ đã qua, giống như tuần trăng mật đã kết thúc. Vậy nên không còn niềm vui, nhiệt huyết nào vì mọi thứ đã qua rồi.

Trong một thế giới đầy biến động, nơi sự lo lắng và bất an trở thành trạng thái thường trực, Can Trường của Osho là lời mời gọi người đọc bước vào hành trình sống can đảm, sống thật, sống toàn vẹn với chính mình.

Phim 'Truy tìm long diên hương' bùng nổ doanh thu

Sau quãng thời gian nguội lạnh, phòng vé Việt bùng nổ trước sự xuất hiện của "Truy tìm long diên hương". Bộ phim hài hành động dắt túi 55 tỷ đồng trong tuần mở màn.

5 giờ trước

Kim Soo Yong bất tỉnh khi đang quay phim

Diễn viên hài bất ngờ mất ý thức và ngã quỵ trong lúc ghi hình, sau đó được đưa tới bệnh viện. Tình trạng của ông hiện đã cải thiện.

19 giờ trước

Hỏa táng hotgirl tử vong trong bồn tắm

Thi thể Tạ Hữu Tâm, sau nhiều ngày bị giữ để phục vụ điều tra, đã được hỏa táng vào hôm 16/11. Tro cốt của cô dự kiến sẽ được đưa về quê nhà sớm nhất trong tuần tới.

17 giờ trước

Hoàng Nhi

Justin Trudeau Justin Trudeau Sophie Trudeau katy Perry cựu thủ tướng canada katy Perry hẹn hò

  • Justin Trudeau

    Justin Trudeau

    Justin Trudeau là thủ tướng đương nhiệm của Canada. Lúc ông nhậm chức ngày 4 tháng 11 năm 2015, ông là người trẻ thứ nhì đảm nhận chức vụ này ở Canada (Joe Clark là người trẻ nhất) và là con trai đầu tiên của một cựu thủ tướng đảm nhận cương vị này. Justin Trudeau đồng thời cũng là Lãnh đạo Đảng tự do Canada.

    • Ngày sinh: 25/12/1971
    • Chiều cao: 1.88m
    • Vợ: Sophie Grégoire Trudeau
    • Học vấn: Cử nhân nghệ thuật và Cử nhân giáo dục

    FacebookWebsite

Đọc tiếp

Phim cua Binh Bong Bot dung chieu hinh anh

Phim của Bình Bồng Bột dừng chiếu

2 giờ trước 09:37 17/11/2025

0

"Phá đám: Sinh nhật mẹ" rời rạp với doanh thu 5,5 tỷ đồng, sau gần 3 tuần chiếu. Ra mắt vào lúc trị trường thấp điểm, bộ phim của Bình Bồng Bột chưa được đón nhận như kỳ vọng.

Quang Tuan: 'Cat-xe cua toi hien 1 ty dong' hinh anh

Quang Tuấn: 'Cát-xê của tôi hiện 1 tỷ đồng'

6 giờ trước 06:01 17/11/2025

0

Nam chính 'Truy tìm Long Diên Hương" cho biết thu nhập hiện tại của anh vượt xa so với thời mới vào nghề. Cát-xê từ đóng phim giúp Quang Tuấn đủ sức lo cho gia đình nhỏ.

Vu Cat Tuong lam Tran Thanh khoc hinh anh

Vũ Cát Tường làm Trấn Thành khóc

6 giờ trước 05:29 17/11/2025

0

Tiết mục "Thức" của Vũ Cát Tường trong tập 10 Anh trai "say hi" mang giai điệu đẹp, cảm xúc khiến nhiều khán giả và MC Trấn Thành xúc động bật khóc.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý