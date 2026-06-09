Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi U19 Việt Nam bị loại

Trận hòa 2-2 giữa U19 Australia và Campuchia tối 9/6 ngoài việc khiến U19 Việt Nam bị loại còn kéo theo làn sóng bình luận trái chiều từ người hâm mộ Đông Nam Á.

Việc đội tuyển U19 Việt Nam dừng bước sớm tại giải vô địch U19 Đông Nam Á tạo nên một làn sóng tranh luận dữ dội trên các diễn đàn bóng đá khu vực. Bên cạnh sự thất vọng của người hâm mộ nước nhà, các cổ động viên láng giềng cũng đưa ra những nhận xét đầy gai góc.

Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ trích phong độ của các cầu thủ trẻ. Tài khoản Trần Quốc Bảo nhận định: "Đội tuyển U19 Việt Nam xứng đáng bị loại vì họ thi đấu không tốt" , đồng thời dành lời khen cho sự tiến bộ về thể lực của U19 Campuchia.

Đồng quan điểm, CĐV quốc tế Angun Tiarsi gay gắt cho rằng lối chơi của Việt Nam mang tính "kịch tính và bạo lực" , không phù hợp với tinh thần thể thao.

Không khí càng thêm căng thẳng với những màn "cà khịa" từ CĐV các nước đối thủ. Tài khoản Rizal Ya mỉa mai: "Nhiều người Việt Nam đang khóc" . Ngay lập tức, tài khoản Mai Lai đáp trả đanh thép: "Tại sao Việt Nam phải khóc? Nó chỉ là giải trẻ thôi mà. Các bạn thấy Việt Nam tiến bộ nên đố kị à?" .

Trong khi đó, một số "fan" Việt lại chọn cách "ăn miếng trả miếng" bằng những dự đoán tiêu cực cho đối thủ. Tài khoản Duy Nguyen viết: "Thái Lan và Indonesia sẽ bị loại sớm thôi vì Australia sẽ lấy huy chương" , dẫn đến lời phản hồi đầy châm chọc từ Hari Kusumanto : "Nếu vẫn còn thấy đau, hãy uống thuốc đi" . Thậm chí, tài khoản Hashirama Senju còn gửi lời nhắn nhủ đầy mỉa mai: "Hãy cứ ngủ trên máy bay đi" .

Dẫu vậy, vẫn có những góc nhìn tích cực về tinh thần thể thao. Các tài khoản như Tuân Louis , Vũ Thái An hay Hoàng Thế đã vượt qua nỗi buồn bại trận để gửi lời chúc mừng chân thành đến sự trưởng thành của U19 Campuchia. Sự đa dạng trong phản ứng này cho thấy sức hút và tính cạnh tranh ngày càng quyết liệt của bóng đá trẻ khu vực.

Góc nghiêng 10 điểm của 'thần đồng' HAGL ở U19 Việt Nam Tân binh Trần Gia Bảo của U19 Việt Nam sở hữu gương mặt thư sinh, góc nghiêng 10 điểm khiến fans nữ xuýt xoa. Anh nổi bật trong buổi tập đầu tiên cùng U19 Việt Nam.