Phân công nhiệm vụ đối với hai tân Phó thủ tướng

  • Thứ hai, 27/10/2025 19:19 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Ngày 27/10, Thủ tướng có quyết định về việc phân công nhiệm vụ của các Phó thủ tướng.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ làm nhiệm vụ Phó thủ tướng thường trực; theo dõi, chỉ đạo Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng chủ trì phiên họp thường kỳ Chính phủ.

Ông Nguyễn Hòa Bình thay mặt Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đặc xá; cải cách tư pháp; phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Phó thủ tướng Thường trực cũng phụ trách các nội dung liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng kéo dài trên phạm vi cả nước (việc xử lý các dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương do Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc theo dõi, chỉ đạo).

Ông Nguyễn Hòa Bình cũng làm nhiệm vụ Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; thay mặt Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các công việc của Chính phủ khi Thủ tướng vắng mặt và được Thủ tướng ủy nhiệm...

Phó thủ tướng Lê Thành Long được phân công theo dõi, chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế; thay mặt Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực giáo dục, đào tạo; giáo dục nghề nghiệp; các vấn đề xã hội; công tác quản lý về cai nghiện ma túy; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Ông Long còn được giao phụ trách y tế, dân số, gia đình và trẻ em; chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công...

Tân Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà được giao theo dõi, chỉ đạo Bộ Nội vụ; thay mặt Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo những vấn đề thường xuyên về thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính; lao động, việc làm, người có công, bình đẳng giới; chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Bà Phạm Thị Thanh Trà cũng làm nhiệm vụ Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan; các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng.

Tân Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng được phân công theo dõi, chỉ đạo Bộ Tư pháp; thay mặt Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế; chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Ông Hồ Quốc Dũng còn làm nhiệm vụ: Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan; các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng.

Các Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trần Hồng Hà, Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các bộ, cơ quan và nhiệm vụ đã được phân công trước đó.

Luân Dũng/Tiền Phong

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà Lê Thành Long Hồ Đức Phớc Nguyễn Hòa Bình Thủ tướng Chính phủ Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà Hồ Quốc Dũng

  • Trần Hồng Hà

    Trần Hồng Hà

    Ông Trần Hồng Hà là Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Ông từng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Hà Tĩnh
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ khai thác mỏ

  • Lê Thành Long

    Lê Thành Long

    Ông Lê Thành Long là Bộ trưởng Tư pháp; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; thứ trưởng Bộ Tư pháp.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Tư pháp
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Thanh Hoá
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ luật học

  • Hồ Đức Phớc

    Hồ Đức Phớc

    Ông Hồ Đức Phớc là Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐND, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An.

    • Chức vụ: Tổng Kiểm toán Nhà nước
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Nghệ An
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ kinh tế

  • Nguyễn Hòa Bình

    Nguyễn Hòa Bình

    Ông Nguyễn Hòa Bình là Chánh án TAND Tối cao; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

    • Chức vụ: Chánh án TAND Tối cao
    • Năm sinh: 1958
    • Quê quán: Quảng Ngãi
    • Học vị, học hàm: Phó giáo sư, tiến sĩ luật

