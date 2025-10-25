Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bà Phạm Thị Thanh Trà là nữ Phó thủ tướng đầu tiên trong lịch sử VN

  • Thứ bảy, 25/10/2025 11:14 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 và trở thành nữ Phó thủ tướng đầu tiên của Việt Nam.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, nữ Phó thủ tướng đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp.

Ngày 25/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết bằng hình thức điện tử thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà, kết quả như sau: có 430 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,72% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 429 đại biểu tán thành (bằng 90,51% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh ngày 21/01/1964, quê quán Nghệ An. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bà Phạm Thị Thanh Trà trưởng thành từ ngành giáo dục. Từ tháng 11/1997-11/1999 bà giữ chức Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 12/2000 đến tháng 1/2002, bà giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái.

Từ tháng 2/2002 đến tháng 1/2006, bà được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh rồi Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (từ tháng 10/2005), Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái.

Từ tháng 2/2006 đến tháng 3/2008, bà là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái.

Từ tháng 4/2008 đến tháng 4/2011 bà được bầu làm Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 4/2011 đến tháng 5/2014, bà giữ chức Bí thư Thành ủy Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 5/2014 đến tháng 9/2016, bà là Phó bí thư Tỉnh ủy rồi Bí thư Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 1/2016, bà là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Từ tháng 10/2016 đến tháng 1/2017, bà được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng uỷ quân sự tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 2/2017 đến tháng 9/2020, bà Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng uỷ quân sự tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2021, bà giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội

Từ tháng 4/2021, bà là Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ.

Từ tháng 4/2021 đến tháng 10/2025, bà đảm nhiệm vị trí Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ngày 24/1/2025, bà được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

Chính phủ hiện do Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng đầu, với 9 Phó thủ tướng gồm các ông Nguyễn Hòa Bình (Phó thủ tướng Thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính, Hồ Quốc Dũng và bà Phạm Thị Thanh Trà.

