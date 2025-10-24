Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 bộ trưởng

  • Thứ sáu, 24/10/2025 18:42 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, chiều 24/10, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Với 418/418 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Gồm: miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường đối với ông Đỗ Đức Duy.

Cũng tại phiên họp, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung số lượng Phó thủ tướng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV bằng hình thức biểu quyết điện tử với 430/434 tham gia biểu quyết tán thành.

Quốc hội nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 và phê chuẩn bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về các nội dung trên.

