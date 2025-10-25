Tiểu sử bà Phạm Thị Thanh Trà, nữ Phó thủ tướng đầu tiên

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, có quá trình công tác gắn bó với tỉnh Yên Bái và là Bộ trưởng Nội vụ trước khi trở thành nữ Phó thủ tướng đầu tiên.

Phạm Thị Thanh Trà Phó thủ tướng Sinh ngày 21/1/1964 tại Xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII - Đại biểu Quốc hội khóa XV Cử nhân Sư phạm, Thạc sĩ Quản lý giáo dục; Cao cấp lý luận chính trị 1999-2000 Phó chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 2000-2002 Phó bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái 2002-2006 Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái 2006-2008 Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái 2008-2011 Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái 2011-2014 Bí thư Thành ủy Yên Bái, tỉnh Yên Bái 2014-2016 Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015, rồi tái đắc cử nhiệm kỳ 2015-2020 2015-2020 Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011-2016 rồi tái đắc cử nhiệm kỳ 2016-2021 2016-2020 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái 9/2020 Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương 1/2021 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII 4/2021-10/2025 Bộ trưởng Nội vụ 10/2025 Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026