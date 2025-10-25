Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiểu sử bà Phạm Thị Thanh Trà, nữ Phó thủ tướng đầu tiên

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, có quá trình công tác gắn bó với tỉnh Yên Bái và là Bộ trưởng Nội vụ trước khi trở thành nữ Phó thủ tướng đầu tiên.

Phạm Thị Thanh Trà

Phó thủ tướng

Sinh ngày 21/1/1964 tại Xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội khóa XV

Cử nhân Sư phạm, Thạc sĩ Quản lý giáo dục; Cao cấp lý luận chính trị

1999-2000

Phó chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

2000-2002

Phó bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái

2002-2006

Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái

2006-2008

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái

2008-2011

Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

2011-2014

Bí thư Thành ủy Yên Bái, tỉnh Yên Bái

2014-2016

Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015, rồi tái đắc cử nhiệm kỳ 2015-2020

2015-2020

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011-2016 rồi tái đắc cử nhiệm kỳ 2016-2021

2016-2020

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái

9/2020

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương

1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

4/2021-10/2025

Bộ trưởng Nội vụ

10/2025

Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026

