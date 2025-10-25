Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng làm Phó thủ tướng

  • Thứ bảy, 25/10/2025 11:21 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Bà Phạm Thị Thanh Trà, nguyên Bộ trưởng Nội vụ, và ông Hồ Quốc Dũng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, được Quốc hội khóa XV phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó thủ tướng.

Ngày 25/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng bổ nhiệm Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng.

Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng với 429/430 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Với bước kiện toàn này, bộ máy lãnh đạo Chính phủ đương nhiệm có 10 người, gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính và 9 Phó thủ tướng.

9 Phó thủ tướng gồm các ông/bà: Nguyễn Hòa Bình (Phó thủ tướng Thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng.

Hai Pho thu tuong anh 1

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Tân Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sinh ngày 21/1/1964, quê quán tỉnh Nghệ An. Bà có trình độ Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Khoa học Ngữ văn; Cao cấp lý luận chính trị.

Bà Phạm Thị Thanh Trà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong thời gian dài công tác tại tỉnh Yên Bái, bà Phạm Thị Thanh Trà từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, Phó chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, Phó bí thư rồi Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tháng 10/2020, bà giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Từ tháng 4/2021, bà Phạm Thị Thanh Trà giữ cương vị Bộ trưởng Nội vụ.

Chiều 24/10, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà.

Hai Pho thu tuong anh 2

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng.

Tân Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng sinh ngày 15/8/1966, quê quán tỉnh Gia Lai. Ông có trình độ Thạc sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hồ Quốc Dũng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Trong quá trình công tác, ông Hồ Quốc Dũng từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định.

Ngày 30/6/2025, ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (ngày 3/10), đại diện Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Bộ Chính trị thống nhất cho ông Hồ Quốc Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh liên quan, để Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu bầu giữ chức Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Phạm Thị Thanh Trà là nữ Phó thủ tướng đầu tiên trong lịch sử VN

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 và trở thành nữ Phó thủ tướng đầu tiên của Việt Nam.

6 giờ trước

Tiểu sử bà Phạm Thị Thanh Trà, nữ Phó thủ tướng đầu tiên

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, có quá trình công tác gắn bó với tỉnh Yên Bái và là Bộ trưởng Nội vụ trước khi trở thành nữ Phó thủ tướng đầu tiên.

6 giờ trước

Tiểu sử tân Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Ông Hồ Quốc Dũng, 59 tuổi, thạc sĩ Luật, là cán bộ sinh ra ở Bình Định và là Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai trước khi trở thành Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

6 giờ trước

Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá

Cuốn sách Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá của Thủ tướng, Phó giáo sư Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng, khái quát bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập tới cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu tường tận về một giai đoạn thăng trầm và đột phá của kinh tế nước nhà. Cuốn sách là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc với lượng thông tin phong phú, được sưu tầm, tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong khoảng thời gian dài.

https://vtcnews.vn/ba-pham-thi-thanh-tra-va-ong-ho-quoc-dung-lam-pho-thu-tuong-ar969614.html

Anh Văn/VTC News

Hai Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng Trần Hồng Hà Lê Thành Long Hồ Đức Phớc Nguyễn Hòa Bình Phạm Thị Thanh Trà Hồ Quốc Dũng Phó thủ tướng Quốc hội Nữ Phó thủ tướng

  • Nguyễn Chí Dũng

    Nguyễn Chí Dũng

    Ông Nguyễn Chí Dũng là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐND, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận; thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư
    • Năm sinh: 1960
    • Quê quán: Hà Tĩnh
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ quản lý kinh tế

  • Trần Hồng Hà

    Trần Hồng Hà

    Ông Trần Hồng Hà là Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Ông từng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Hà Tĩnh
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ khai thác mỏ

  • Lê Thành Long

    Lê Thành Long

    Ông Lê Thành Long là Bộ trưởng Tư pháp; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; thứ trưởng Bộ Tư pháp.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Tư pháp
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Thanh Hoá
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ luật học

  • Hồ Đức Phớc

    Hồ Đức Phớc

    Ông Hồ Đức Phớc là Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐND, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An.

    • Chức vụ: Tổng Kiểm toán Nhà nước
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Nghệ An
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ kinh tế

  • Nguyễn Hòa Bình

    Nguyễn Hòa Bình

    Ông Nguyễn Hòa Bình là Chánh án TAND Tối cao; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

    • Chức vụ: Chánh án TAND Tối cao
    • Năm sinh: 1958
    • Quê quán: Quảng Ngãi
    • Học vị, học hàm: Phó giáo sư, tiến sĩ luật

