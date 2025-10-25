Bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng làm Phó thủ tướng

Bà Phạm Thị Thanh Trà, nguyên Bộ trưởng Nội vụ, và ông Hồ Quốc Dũng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, được Quốc hội khóa XV phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó thủ tướng.

Ngày 25/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng bổ nhiệm Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng.

Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng với 429/430 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Với bước kiện toàn này, bộ máy lãnh đạo Chính phủ đương nhiệm có 10 người, gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính và 9 Phó thủ tướng.

9 Phó thủ tướng gồm các ông/bà: Nguyễn Hòa Bình (Phó thủ tướng Thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Tân Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sinh ngày 21/1/1964, quê quán tỉnh Nghệ An. Bà có trình độ Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Khoa học Ngữ văn; Cao cấp lý luận chính trị.

Bà Phạm Thị Thanh Trà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong thời gian dài công tác tại tỉnh Yên Bái, bà Phạm Thị Thanh Trà từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, Phó chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, Phó bí thư rồi Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tháng 10/2020, bà giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Từ tháng 4/2021, bà Phạm Thị Thanh Trà giữ cương vị Bộ trưởng Nội vụ.

Chiều 24/10, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng.

Tân Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng sinh ngày 15/8/1966, quê quán tỉnh Gia Lai. Ông có trình độ Thạc sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hồ Quốc Dũng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Trong quá trình công tác, ông Hồ Quốc Dũng từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định.

Ngày 30/6/2025, ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (ngày 3/10), đại diện Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Bộ Chính trị thống nhất cho ông Hồ Quốc Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh liên quan, để Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu bầu giữ chức Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.