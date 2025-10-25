Tiểu sử tân Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Ông Hồ Quốc Dũng, 59 tuổi, thạc sĩ Luật, là cán bộ sinh ra ở Bình Định và là Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai trước khi trở thành Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

HỒ QUỐC DŨNG Phó thủ tướng Sinh ngày 21/1/1964 tại Xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII Thạc sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị 12/1990-8/1996 Công tác tại Sở Tư pháp Bình Định 9/1996-5/2004 Chuyên viên, Phó chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh Bình Định 6/2004-8/2005 Phó chủ tịch UBND huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 9/2005-10/2005 Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Định 11/2005-8/2007 Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Định 9/2007-5/2009 Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định 6/2009-12/2010 Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định 1/2011-11/2014 Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định 11/2014 Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định 10/2020-10/2025 Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025 10/2025 Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026