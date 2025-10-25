Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiểu sử tân Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Ông Hồ Quốc Dũng, 59 tuổi, thạc sĩ Luật, là cán bộ sinh ra ở Bình Định và là Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai trước khi trở thành Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

HỒ QUỐC DŨNG

Phó thủ tướng

Sinh ngày 21/1/1964 tại Xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Thạc sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị

12/1990-8/1996

Công tác tại Sở Tư pháp Bình Định

9/1996-5/2004

Chuyên viên, Phó chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh Bình Định

6/2004-8/2005

Phó chủ tịch UBND huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

9/2005-10/2005

Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Định

11/2005-8/2007

Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Định

9/2007-5/2009

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định

6/2009-12/2010

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

1/2011-11/2014

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định

11/2014

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

10/2020-10/2025

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025

10/2025

Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026

