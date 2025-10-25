Tiểu sử tân Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng

|
HỒ QUỐC DŨNG
Phó thủ tướng
Sinh ngày 21/1/1964 tại Xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
Thạc sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị
12/1990-8/1996
Công tác tại Sở Tư pháp Bình Định
9/1996-5/2004
Chuyên viên, Phó chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh Bình Định
6/2004-8/2005
Phó chủ tịch UBND huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
9/2005-10/2005
Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Định
11/2005-8/2007
Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Định
9/2007-5/2009
Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định
6/2009-12/2010
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
1/2011-11/2014
Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định
11/2014
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
10/2020-10/2025
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025
10/2025
Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026