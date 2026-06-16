Pha bỏ lỡ khó tin của Tây Ban Nha

Ferran Torres bỏ lỡ cơ hội mười mươi khiến Tây Ban Nha bất lực trước hàng thủ kiên cường của Cape Verde trong hiệp một trận ra quân World Cup 2026.

Torres vô duyên trước khung thành rộng mở.

Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn hơn dự đoán trong trận mở màn bảng H World Cup 2026 trước Cape Verde đêm 15/6. Trước đối thủ bị đánh giá thấp, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente kiểm soát thế trận nhưng không thể tìm ra lời giải cho hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đại diện châu Phi.

Ngay từ những phút đầu, "La Roja" chủ động đẩy cao đội hình và liên tục luân chuyển bóng nhằm kéo giãn hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, Cape Verde duy trì cự ly đội hình hợp lý, phòng ngự tập trung và không để lộ nhiều khoảng trống ở khu vực trước khung thành.

Phần lớn thời gian hiệp một, Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội nhưng những pha phối hợp cuối cùng lại thiếu độ sắc bén cần thiết. Các chân sút áo đỏ thường xuyên rơi vào tình trạng bế tắc trước lớp phòng ngự đông người của đối thủ.

Cơ hội rõ ràng nhất của "La Roja" đến ở phút 39. Từ pha lên bóng bên cánh trái, Marc Cucurella thực hiện đường bóng thuận lợi vào khu vực cấm địa. Khi ấy, thủ môn Vozinha đã di chuyển lệch vị trí và khung thành gần như rộng mở.

Bóng tìm đến Ferran Torres trong tư thế không bị kèm cặp. Tiền đạo của Tây Ban Nha có đủ thời gian và khoảng trống để dứt điểm, nhưng cú sút của anh lại đưa bóng dội xà ngang bật ra ngoài trong sự tiếc nuối của đồng đội. Ngay sau đó, các cầu thủ Tây Ban Nha tiếp tục băng vào đá bồi. Dù vậy, thủ thành Vozinha vẫn phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Cape Verde.

Hiệp một và cả trận đấu sau đó khép lại với hình ảnh quen thuộc, Tây Ban Nha áp đảo về quyền kiểm soát bóng nhưng chưa thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Trong khi đó, Cape Verde cho thấy họ không đến World Cup 2026 chỉ để góp mặt, mà sẵn sàng gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào bằng sự kỷ luật và tinh thần chiến đấu đáng nể.

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