Pacific Airlines lỗ lũy kế hơn 10.000 tỷ đồng

Pacific Airlines - công ty con của Vietnam Airlines - năm ngoái lỗ thêm 565 tỷ đồng, nâng số lỗ lũy kế lên hơn 10.675 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025.

Pacific Airlines thuê tàu bay từ công ty mẹ để duy trì hoạt động. Ảnh: VNA.

Theo báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), năm 2025, Pacific Airlines ghi nhận khoản lỗ trước thuế 565 tỷ đồng .

Khoản lỗ này khiến lỗ lũy kế của hãng hàng không tăng lên 10.675,8 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2025. Đồng thời, vốn chủ sở hữu tiếp tục âm gần 6.604 tỷ đồng .

Ban Kiểm soát cho biết tình hình tài chính của Pacific Airlines vẫn gặp nhiều khó khăn khi hãng đang có các khoản nợ quá hạn lớn và khả năng thanh toán thấp.

Cụ thể, tổng nợ quá hạn của Pacific Airlines đến cuối năm ngoái ở mức 4.528 tỷ đồng . Trong đó, các khoản nợ lớn gồm nghĩa vụ với các chủ cho thuê tàu bay, các đơn vị trong Vietnam Airlines Group, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và một số chủ nợ khác.

Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn của hãng chỉ đạt 0,2 lần.

Ban Kiểm soát nhận định tình trạng này có thể khiến Pacific Airlines đối mặt nguy cơ bị các chủ nợ áp dụng các biện pháp thu hồi nợ hoặc phát sinh các nghĩa vụ tài chính, pháp lý liên quan.

Trước bối cảnh đó, Vietnam Airlines đang tiếp tục triển khai các giải pháp tái cơ cấu đối với Pacific Airlines.

Theo báo cáo, công ty mẹ đang xây dựng phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đầu tư tại Pacific Airlines nhằm xử lý dứt điểm các tồn tại tài chính kéo dài nhiều năm.

Vietnam Airlines cũng cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện các chính sách hỗ trợ đã được Quốc hội và Chính phủ thông qua cho Pacific Airlines.

Trong đó, Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 4/5/2026 cho phép xóa tiền phạt chậm nộp và tiền chậm nộp phát sinh trên các khoản nợ thuế của hãng hàng không này. Hiện các thủ tục liên quan đang được hoàn tất.

Pacific Airlines là doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nhất trong hệ sinh thái Vietnam Airlines sau đại dịch Covid-19. Giai đoạn 2020-2023, hãng liên tục thua lỗ với tổng mức lỗ lên tới hàng nghìn tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm sâu và áp lực nợ ngày càng lớn.

Năm 2024, Pacific Airlines bất ngờ ghi nhận lợi nhuận hơn 2.500 tỷ đồng sau khi hoàn tất đàm phán với các đối tác cho thuê tàu bay và trả lại toàn bộ đội bay đang khai thác. Kết quả này chủ yếu đến từ việc hãng được các bên cho thuê miễn, giảm nghĩa vụ liên quan đến tiền thuê tàu bay và lãi phạt chậm thanh toán với tổng giá trị khoảng 4.284 tỷ đồng .

Sau khi không còn đội tàu bay riêng, Pacific Airlines duy trì hoạt động thông qua hình thức hợp tác khai thác với Vietnam Airlines. Năm 2025, hãng sử dụng bình quân 2,6 tàu bay thuê từ công ty mẹ để khai thác các chuyến bay. Mới đây, ngày 15/6, Vietnam Airlines và Pacific Airlines tiếp tục gia hạn thỏa thuận hợp tác về khai thác chuyến bay và thuê tàu bay trong bối cảnh quá trình tái cơ cấu của hãng hàng không giá rẻ này vẫn đang được triển khai.