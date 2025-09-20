Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump và ông Tập Cận Bình chuẩn bị gặp mặt trực tiếp

  • Thứ bảy, 20/9/2025 07:16 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Tổng thống Donald Trump cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt tiến triển trong thỏa thuận TikTok và nhất trí về cuộc gặp trực tiếp ngay trong tháng tới tại Hàn Quốc.

Ông Trump và Chủ tịch Tập đồng ý gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh APEC sắp tới tại Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông vừa có cuộc gọi "rất tốt đẹp" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hai người "sẽ tiếp tục thảo luận qua điện thoại" trong tương lai.

"Chúng tôi đã đạt tiến triển về nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm thương mại, fentanyl, sự cần thiết phải chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine cũng như việc phê duyệt thỏa thuận TikTok", ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ cũng thông báo rằng ông và Chủ tịch Tập đã đồng ý gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc, theo CNBC.

Ông Trump hé lộ thông tin "sẽ đồng ý sang Trung Quốc vào đầu năm tới", trong khi ông Tập "cũng sẽ tới Mỹ vào thời điểm thích hợp".

"Cuộc gọi rất tốt đẹp, chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi qua điện thoại, cảm ơn sự phê duyệt TikTok và cả hai cùng mong chờ cuộc gặp tại APEC!", ông viết.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc mô tả cuộc điện đàm thực tế, tích cực và mang tính xây dựng.

"Lập trường của Trung Quốc về vấn đề TikTok rất rõ ràng: chính phủ Trung Quốc tôn trọng ý nguyện của doanh nghiệp và hoan nghênh việc các công ty tiến hành đàm phán thương mại trên cơ sở quy tắc thị trường để đạt được các giải pháp phù hợp với luật pháp và quy định của Trung Quốc cũng như cân bằng lợi ích", Tân Hoa Xã đưa tin.

Đồng thời, phía Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ cung cấp một môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử cho các công ty Trung Quốc đầu tư tại Mỹ.

Trước đó, ông Trump nhiều lần kéo dài thời hạn yêu cầu tách TikTok khỏi công ty mẹ ByteDance.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các nhà đàm phán của hai nước đã đồng ý về một “khuôn khổ” cho TikTok, ứng dụng đang đối mặt với nguy cơ bị cấm tại Mỹ.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Anh mới đây, Tổng thống Donald Trump cho biết ông rất mong muốn giữ TikTok hoạt động tại Mỹ.

Các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng đều đã ủng hộ dự luật liên quan đến TikTok, nhằm bảo vệ người Mỹ khỏi nguy cơ các ứng dụng mạng xã hội bị đối thủ nước ngoài lợi dụng cho mục đích giám sát hoặc thao túng.

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • TikTok

    TikTok

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

