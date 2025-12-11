100% hộ kinh doanh TP.HCM thu trên 1 tỷ/năm đã có hóa đơn

Đến nay, 100% hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng ở TP.HCM đã đăng ký sử dụng hóa đơn, 25.214 hộ chuyển sang phương pháp kê khai, 640 hộ chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

100% hộ kinh doanh ở TP.HCM có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thông tin này được cơ quan Thuế TP.HCM chia sẻ tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, chiều 11/12.

Cụ thể, cơ quan Thuế TP.HCM cho biết sau khi Bộ Tài chính ban hành Đề án 3389 ngày 6/10 về chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cùng các văn bản chỉ đạo liên quan của Cục Thuế, cơ quan Thuế TP.HCM đã khẩn trương ban hành hướng dẫn, thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ công tác để triển khai kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai”.

Thuế TP.HCM cũng chủ động tham mưu UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, phường, xã và các cơ quan báo chí phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ công tác quản lý thuế trong giai đoạn bỏ thuế khoán.

Với quan điểm lấy người nộp thuế làm trung tâm, lực lượng thuế đã tăng cường nhân lực, phối hợp các đơn vị công nghệ, trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để giải thích, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc cho hộ kinh doanh.

Đến nay, 100% hộ kinh doanh trên địa bàn đã được tiếp cận thông tin tuyên truyền qua mạng xã hội, Infographic, tài liệu điện tử, mã QR và Cổng thông tin thuế - Zalo mini app HCMtax hỗ trợ 24/7. Mức độ tiếp cận thông tin của hộ kinh doanh tăng mạnh, giảm đáng kể tình trạng không biết, không hiểu, không thực hiện.

Theo thống kê của đơn vị này, tỷ lệ khảo sát đạt gần 97,8%; tỷ lệ đồng ý chuyển đổi đạt 87,8%; đặc biệt 100% hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng /năm đã đăng ký sử dụng hóa đơn; 25.214 hộ chuyển sang phương pháp kê khai; 640 hộ chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Để bảo đảm mục tiêu chuyển đổi toàn diện từ ngày 1/1/2026, Thuế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ hộ kinh doanh, tập trung giải thích các nội dung được quan tâm như hóa đơn điện tử, ngưỡng doanh thu, phương pháp tính thuế, quy định chi phí và hàng tồn kho.

Thuế TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành cập nhật dữ liệu định danh hộ kinh doanh trước 31/12. Song song, đơn vị sẽ phân loại hộ kinh doanh theo ngưỡng doanh thu để áp dụng biện pháp quản lý phù hợp; bổ sung tính năng tự động đồng bộ thông tin định danh và hỗ trợ xử lý các trường hợp có nhiều địa điểm kinh doanh.

Cơ quan thuế thành phố cũng sẽ phối hợp UBND các phường, xã và đặc khu trên địa bàn nhằm thống nhất phương thức quản lý hộ kinh doanh sau khi bỏ thuế khoán. Đồng thời, ngành thuế sẽ làm việc chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị công nghệ để tạo sự đồng thuận trong các hộ kinh doanh, bảo đảm quá trình chuyển đổi mô hình thuế diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn.