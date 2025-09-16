Mỹ có khả năng đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc trước tháng 11

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent bày tỏ sự tin tưởng rằng Mỹ sắp đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tin tưởng Mỹ sắp đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Trong một cuộc phỏng vấn trên CNBC, ông Bessent kỳ vọng sẽ có thêm các vòng đàm phán trước khi mức thuế đối ứng dự kiến có hiệu lực vào tháng 11.

"Chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau. Mỗi vòng đàm phán diễn ra ngày càng trở nên hiệu quả hơn. Trung Quốc đã cảm nhận được việc đạt một thỏa thuận thương mại là điều có thể xảy ra", ông nói.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh tiến trình thương lượng liên tục có nhiều diễn biến khó lường, kể từ khi Tổng thống Donald Trump công bố loạt biện pháp thuế quan nằm trong "Ngày giải phóng". Đây là kế hoạch nhắm vào các đối tác thương mại toàn cầu của Mỹ hôm 2/4.

Theo động thái ban đầu, Trung Quốc có thể phải đối mặt với mức thuế lên tới 145%.

Tuy nhiên, việc áp thuế đã được hoãn lại trong quá trình đàm phán, đồng thời lệnh tạm dừng áp thuế đối ứng vốn đến hạn ngày 12/8 đã được ông Trump gia hạn tới ngày 10/11.

Các đối tác thương mại của Mỹ bày tỏ sự bối rối khi hàng hóa Trung Quốc đang tràn ngập thị trường và họ không biết cách xử lý.

Năm 2024, Mỹ ghi nhận mức thâm hụt thương mại gần 300 tỷ USD với Trung Quốc. Con số này dự kiến giảm mạnh trong năm 2025, xuống còn 128 tỷ USD tính đến tháng 7.

Ông Bessent nhấn mạnh Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer dự đoán mức thâm hụt "sẽ thu hẹp ít nhất 30% trong năm nay và có thể còn nhiều hơn nữa vào năm 2026". Do đó, Mỹ đang tiến đến mục tiêu cân bằng cán cân thương mại.

Ngày 14/9 (giờ địa phương), Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc đàm phán ở Madrid (Tây Ban Nha) liên quan đến quan hệ thương mại và sở hữu vốn tại TikTok.

Cuộc gặp tại Madrid đánh dấu vòng tiếp xúc trực tiếp thứ 4 trong 4 tháng qua giữa phái đoàn hai nước tại châu Âu, nhằm thảo luận về các vấn đề thương mại, từ hạ nhiệt thuế quan đến nối lại dòng chảy đất hiếm từ Trung Quốc sang Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các cuộc đàm phán ở Madrid cũng sẽ bao gồm các nỗ lực chung của Mỹ và Trung Quốc nhằm chống rửa tiền. Điều này ám chỉ việc yêu cầu Bắc Kinh kiểm soát chặt hàng công nghệ bất hợp pháp đến Nga.