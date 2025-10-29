Ông Trump khen Thủ tướng Nhật Bản là 'nhà lãnh đạo vĩ đại'

Ông Trump hoan nghênh cam kết của tân Thủ tướng Nhật Bản trong việc tăng cường năng lực quốc phòng và mở rộng hợp tác thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại căn cứ quân sự Yokosuka vào ngày 28/10. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/10 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Tokyo, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo gặp mặt kể từ khi bà Takaichi - nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản - nhậm chức.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Trump ca ngợi bà Takaichi là “một nhà lãnh đạo vĩ đại”, đồng thời chúc mừng bà “làm nên lịch sử” khi trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo chính phủ Nhật Bản.

“Bà ấy là một người phụ nữ chiến thắng - có lẽ đó cũng là lý do khiến chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết,” ông Trump nói. “Thị trường chứng khoán của cả hai nước hôm nay đều lập kỷ lục mới - dấu hiệu cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng”.

Ông Trump nhấn mạnh rằng liên minh Mỹ - Nhật là một trong những mối quan hệ đặc biệt và bền chặt nhất trên thế giới: “Sinh ra từ đống tro tàn của chiến tranh, quan hệ giữa hai nước đã trải qua tám thập kỷ để trở thành một tình bạn đẹp. Đây là nền tảng của hòa bình và an ninh tại Thái Bình Dương”.

Tại Cung điện Akasaka, nơi từng diễn ra cuộc gặp lịch sử giữa ông Trump và cố Thủ tướng Shinzo Abe năm 2019, bà Takaichi cho biết bà có ý định đề cử ông Trump cho Giải Nobel Hòa bình, theo thông tin từ Nhà Trắng.

Trong buổi gặp, bà cũng tặng Tổng thống Mỹ một bộ gậy golf, túi golf có chữ ký của nhà vô địch Hideki Matsuyama cùng một quả bóng golf dát vàng lá - biểu tượng của tình hữu nghị.

Trong khi đó, ông Trump hoan nghênh Nhật Bản mở rộng mua sắm thiết bị quốc phòng của Mỹ, còn bà Takaichi ca ngợi vai trò của ông trong việc thúc đẩy các thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia - Thái Lan và Israel - Palestine, gọi đây là “những thành tựu chưa từng có”.

“Chỉ trong một thời gian ngắn, thế giới đã trở nên hòa bình hơn. Tôi thực sự được truyền cảm hứng từ ngài, thưa Tổng thống”, bà nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong lễ ký kết văn kiện thực thi thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật ngày 28/10. Ảnh: Reuters

Bà Sanae Takaichi khẳng định mong muốn “mở ra kỷ nguyên vàng mới trong quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ, nơi cả hai quốc gia cùng trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng hơn.”

Theo đó, Tokyo và Washington thống nhất tăng cường hợp tác thông qua các biện pháp chính sách, sáng kiến thương mại và những khoản đầu tư phối hợp nhằm thúc đẩy sản xuất khoáng sản quan trọng - lĩnh vực giữ vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Trong bối cảnh Trung Quốc kiểm soát phần lớn hoạt động tinh luyện khoáng sản toàn cầu và gần đây thắt chặt hạn chế xuất khẩu, Mỹ đang gấp rút đa dạng hóa nguồn cung để giảm phụ thuộc.

Trong vài ngày qua, Washington đã ký hàng loạt thỏa thuận khai thác đất hiếm với Malaysia, Thái Lan và Australia, như một phần trong chiến lược bảo đảm nguồn vật liệu thiết yếu cho ngành điện tử, xe điện và công nghệ quốc phòng.

Về phía Nhật Bản, quốc gia này sở hữu trữ lượng đất hiếm đáng kể, song phần lớn nằm sâu dưới đáy đại dương, gây khó khăn lớn cho công tác khai thác và chi phí đầu tư.