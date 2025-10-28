Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tân Thủ tướng Nhật tặng ông Trump gậy golf của cố Thủ tướng Abe

  • Thứ ba, 28/10/2025 09:06 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Cây gậy golf từng gắn liền với cố Thủ tướng Shinzo Abe được bà Takaichi trao tặng ông Trump, như một thông điệp tiếp nối mối quan hệ thân tình giữa hai nước Mỹ - Nhật.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong chuyến thăm Nhật Bản của ông Trump vào ngày 28/10. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin của Reuters, Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã trao tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump một cây gậy golf từng thuộc về cố Thủ tướng Shinzo Abe - món quà mang nhiều ý nghĩa biểu tượng, nhằm gợi nhớ tình bạn thân thiết giữa hai nhà lãnh đạo từng gắn bó trên các sân golf ở Nhật Bản và Mỹ.

Cử chỉ này thể hiện mong muốn của bà Takaichi - người kế nhiệm và cũng là học trò thân tín của ông Abe - trong việc tiếp nối di sản ngoại giao của người thầy, đặc biệt là mối quan hệ nồng ấm mà ông Abe từng dày công vun đắp với ông Trump trong nhiệm kỳ đầu của ông.

Trong những năm 2017-2019, hai nhà lãnh đạo Trump và Abe từng chơi golf cùng nhau tại Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump ở Palm Beach, gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, và tại Nhật Bản. Ông Trump nhiều lần mô tả ông Abe là “một trong những người bạn thân nhất của tôi, có lẽ là người bạn thân nhất trong giới chính trị”, theo CNN.

ong Trump tham Nhat Ban, ong Trump, Tan Thu tuong Nhat, Shinzo Abe, gay golf anh 1

Ông Trump chơi golf với cố Thủ tướng Abe tại Câu lạc bộ đồng quê Mobara ở tỉnh Chiba (Nhật Bản) ngày 26/5/2019. Ảnh: Reuters.

Khi đến Cung điện Akasaka vào ngày 28/10 để gặp bà Takaichi, ông Trump nói: “Shinzo là một con người tuyệt vời, ông ấy rất quý mến cô”. Trong phần phát biểu mở đầu cuộc gặp song phương, bà Takaichi cảm ơn Tổng thống Mỹ vì “tình bạn bền chặt và chân thành” ông đã dành cho cố Thủ tướng Abe.

Ông Trump chia sẻ rằng ông “rất đau buồn” trước sự ra đi của ông Abe, nhưng cũng khẳng định cố Thủ tướng “đã luôn dành những lời tốt đẹp” cho người kế nhiệm.

“Ông ấy nói rất nhiều điều tốt về cô, ngay cả trước khi cô được bổ nhiệm. Tôi tin rằng, nếu còn sống, ông ấy sẽ rất hạnh phúc khi thấy cô trở thành thủ tướng,” ông Trump nói.

Trước đó, chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống sân bay Haneda (Tokyo) chiều ngày 27/10, đánh dấu chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên sau 6 năm kể từ hội nghị G20 tại Osaka năm 2019. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết trước khi hạ cánh: “Mong được gặp Nhật hoàng”.

Ngay tại sân bay, ông Trump được đón tiếp bởi Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, Đại sứ Mỹ và Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Nhật Bản. Ông bắt tay thân mật, giơ nắm tay lên không trung và tươi cười chào đoàn quan chức. Sau đó, ông di chuyển bằng trực thăng Thủy quân Một đến Hoàng cung Tokyo để yết kiến Nhật hoàng Naruhito.

ong Trump tham Nhat Ban, ong Trump, Tan Thu tuong Nhat, Shinzo Abe, gay golf anh 2

Nhật hoàng Naruhito đón Tổng thống Trump tại Tokyo ngày 27/10. Ảnh: Reuters.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra hơn 30 phút trong không khí thân mật. Trước khi rời Hoàng cung, ông Trump mô tả Nhật hoàng Naruhito là “một con người tuyệt vời”.

Chuyến thăm của ông Trump diễn ra chỉ một tuần sau khi bà Takaichi chính thức nhậm chức Thủ tướng, mở ra kỳ vọng về giai đoạn hợp tác mới trong quan hệ đồng minh chiến lược Mỹ - Nhật, đồng thời tiếp nối tinh thần gắn kết mà cố Thủ tướng Shinzo Abe từng đặt nền móng vững chắc.

Cách bà Takaichi ghi điểm với ông Trump

Tổng thống Trump ngày 27/10 đã tới Tokyo để gặp Thủ tướng Sanae Takaichi. Nhà lãnh đạo mới của Nhật Bản đang cố gắng xây dựng mối quan hệ cá nhân thân thiết với tổng thống Mỹ, nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại.

6 giờ trước

Nhật Bản triển khai lực lượng an ninh chưa từng có đón ông Trump

Cảnh sát Tokyo đặt toàn bộ thành phố trong tình trạng cảnh giác cao, huy động 18.000 nhân viên, chó nghiệp vụ và đội chống drone để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chuyến thăm của ông Trump.

19 giờ trước

Phép thử ngoại giao đầu tiên với tân Thủ tướng Nhật Bản

Đối tác liên minh mới theo đường lối cứng rắn có thể giúp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hiện thực hóa các mục tiêu an ninh, song vị thế mong manh của chính phủ hiện tại cũng có thể trở thành rào cản đối với những gì bà muốn thúc đẩy.

09:37 25/10/2025

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

ông Trump thăm Nhật Bản ông Trump Tân Thủ tướng Nhật Shinzo Abe gậy golf Donald Trump Nhật Bản Mỹ Sanae Takaichi Nhật Hoàng chuyến thăm Nhật Bản

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

