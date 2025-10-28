Tân Thủ tướng Nhật tặng ông Trump gậy golf của cố Thủ tướng Abe

Cây gậy golf từng gắn liền với cố Thủ tướng Shinzo Abe được bà Takaichi trao tặng ông Trump, như một thông điệp tiếp nối mối quan hệ thân tình giữa hai nước Mỹ - Nhật.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong chuyến thăm Nhật Bản của ông Trump vào ngày 28/10. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin của Reuters, Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã trao tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump một cây gậy golf từng thuộc về cố Thủ tướng Shinzo Abe - món quà mang nhiều ý nghĩa biểu tượng, nhằm gợi nhớ tình bạn thân thiết giữa hai nhà lãnh đạo từng gắn bó trên các sân golf ở Nhật Bản và Mỹ.

Cử chỉ này thể hiện mong muốn của bà Takaichi - người kế nhiệm và cũng là học trò thân tín của ông Abe - trong việc tiếp nối di sản ngoại giao của người thầy, đặc biệt là mối quan hệ nồng ấm mà ông Abe từng dày công vun đắp với ông Trump trong nhiệm kỳ đầu của ông.

Trong những năm 2017-2019, hai nhà lãnh đạo Trump và Abe từng chơi golf cùng nhau tại Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump ở Palm Beach, gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, và tại Nhật Bản. Ông Trump nhiều lần mô tả ông Abe là “một trong những người bạn thân nhất của tôi, có lẽ là người bạn thân nhất trong giới chính trị”, theo CNN.

Ông Trump chơi golf với cố Thủ tướng Abe tại Câu lạc bộ đồng quê Mobara ở tỉnh Chiba (Nhật Bản) ngày 26/5/2019. Ảnh: Reuters.

Khi đến Cung điện Akasaka vào ngày 28/10 để gặp bà Takaichi, ông Trump nói: “Shinzo là một con người tuyệt vời, ông ấy rất quý mến cô”. Trong phần phát biểu mở đầu cuộc gặp song phương, bà Takaichi cảm ơn Tổng thống Mỹ vì “tình bạn bền chặt và chân thành” ông đã dành cho cố Thủ tướng Abe.

Ông Trump chia sẻ rằng ông “rất đau buồn” trước sự ra đi của ông Abe, nhưng cũng khẳng định cố Thủ tướng “đã luôn dành những lời tốt đẹp” cho người kế nhiệm.

“Ông ấy nói rất nhiều điều tốt về cô, ngay cả trước khi cô được bổ nhiệm. Tôi tin rằng, nếu còn sống, ông ấy sẽ rất hạnh phúc khi thấy cô trở thành thủ tướng,” ông Trump nói.

Trước đó, chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống sân bay Haneda (Tokyo) chiều ngày 27/10, đánh dấu chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên sau 6 năm kể từ hội nghị G20 tại Osaka năm 2019. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết trước khi hạ cánh: “Mong được gặp Nhật hoàng”.

Ngay tại sân bay, ông Trump được đón tiếp bởi Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, Đại sứ Mỹ và Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Nhật Bản. Ông bắt tay thân mật, giơ nắm tay lên không trung và tươi cười chào đoàn quan chức. Sau đó, ông di chuyển bằng trực thăng Thủy quân Một đến Hoàng cung Tokyo để yết kiến Nhật hoàng Naruhito.

Nhật hoàng Naruhito đón Tổng thống Trump tại Tokyo ngày 27/10. Ảnh: Reuters.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra hơn 30 phút trong không khí thân mật. Trước khi rời Hoàng cung, ông Trump mô tả Nhật hoàng Naruhito là “một con người tuyệt vời”.

Chuyến thăm của ông Trump diễn ra chỉ một tuần sau khi bà Takaichi chính thức nhậm chức Thủ tướng, mở ra kỳ vọng về giai đoạn hợp tác mới trong quan hệ đồng minh chiến lược Mỹ - Nhật, đồng thời tiếp nối tinh thần gắn kết mà cố Thủ tướng Shinzo Abe từng đặt nền móng vững chắc.