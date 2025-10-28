Điệu nhảy 'gây bão' của ông Trump

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sau bài phát biểu đầy khí thế trước hàng nghìn binh sĩ, Tổng thống Donald Trump bất ngờ nhảy “YMCA” trên tàu USS George Washington, khiến cả boong tàu bùng nổ tiếng reo hò.

Theo truyền thông Mỹ, hôm 28/10, Tổng thống Trump đã cùng các thủy thủ và nhân viên hải quân Mỹ nhảy múa, giao lưu trên boong tàu trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản - một phần của chuyến công du châu Á kéo dài 5 ngày.

Trước đó, khi trực thăng Marine One hạ cánh xuống căn cứ hải quân Yokosuka, giai điệu phim “Top Gun” vang lên rộn ràng. Các quân nhân, sau nhiều giờ chờ đợi vị Tổng tư lệnh của mình, cùng hát vang những ca khúc như “Sweet Caroline” và “Party in the USA”, tạo nên bầu không khí sôi động hiếm thấy.

Ông Trump nhảy “YMCA” cùng lính Mỹ trên tàu sân bay ở Nhật Bản Sau bài phát biểu đầy khí thế trước hàng nghìn binh sĩ Mỹ trên tàu sân bay USS George Washington, Tổng thống Donald Trump bất ngờ khuấy động không khí bằng điệu nhảy “YMCA” quen thuộc - dấu ấn đặc trưng trong các sự kiện của ông.

Tháp tùng ông Trump trong chuyến thăm là Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, người vừa nhậm chức và có mối quan hệ hợp tác thân thiết với Washington.

Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Cộng hòa không ngần ngại đùa vui với các thủy thủ rằng họ “đẹp trai quá mức”. Ông nhấn mạnh, sức mạnh của Hải quân Mỹ không chỉ đến từ máy móc hay khí tài hiện đại, mà “từ những con người tuyệt vời nơi đây - những người đàn ông, phụ nữ dũng cảm và tài năng”.

Ông nói thêm: “Có quá nhiều người đẹp trai ở đây. Mà tôi thì không thích người đẹp trai đâu, thật đấy, chưa bao giờ thừa nhận điều đó trước đây cả”, khiến đám đông bật cười.

Ông Trump cũng tiết lộ, Mỹ sẽ hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực đóng tàu, sau khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ký biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác song phương trong ngành này.

Trước chuyến thăm Yokosuka, ông Trump và Thủ tướng Takaichi đã có cuộc gặp tại Tokyo, ký kết một loạt thỏa thuận thương mại và khoáng sản chiến lược, đồng thời tái khẳng định cam kết chung về việc tăng cường năng lực phòng vệ của Nhật Bản.

Tổng thống Mỹ ca ngợi bà Takaichi là “một nhà lãnh đạo vĩ đại”, trong khi theo Nhà Trắng, bà cho biết có ý định đề cử ông Trump cho Giải Nobel Hòa bình.

Nhật Bản là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Á của ông Trump. Trước đó, ông đã đến Malaysia tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, nơi ông góp phần thúc đẩy thỏa thuận hòa bình Campuchia - Thái Lan, củng cố nỗ lực ngoại giao khu vực của chính quyền Washington.

Phương Linh

ông Trump thăm Nhật Bản điệu nhảy ông Trump Donald Trump Nhật Bản Mỹ Thái Lan Campuchia công du châu Á YMCA Sanae Takaichi Hải quân Mỹ căn cứ Yokosuka

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

