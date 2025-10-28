TT Trump tuyên bố Mỹ đang chuyển tên lửa cho Nhật Bản

Trong bài phát biểu tại sự kiện, ông Trump cũng thông báo đã phê duyệt lô tên lửa đầu tiên chuyển giao cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản để trang bị cho các tiêm kích F-35, song không tiết lộ loại tên lửa hay số lượng cụ thể. “Chúng sẽ đến trong tuần này, sớm hơn dự kiến. Vì vậy, tôi muốn nói với Thủ tướng Takaichi rằng, hãy sẵn sàng đón nhận, Mỹ sẽ chuyển giao ngay lập tức”, ông nói.