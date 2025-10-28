TT Trump tuyên bố Mỹ đang chuyển tên lửa cho Nhật Bản

|
Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp xuống tàu sân bay USS George Washington bằng trực thăng Marine One, trong chuyến thăm căn cứ hải quân Yokosuka của Mỹ tại thành phố Yokosuka (Nhật Bản) ngày 28/10.
Ông cùng Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tham dự lễ đón trọng thể trên boong tàu sân bay USS George Washington.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi được các thủy thủ Hải quân Mỹ chào đón trên boong tàu sân bay USS George Washington.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trên tàu USS George Washington.
Ông Trump bước vào bên trong Căn cứ Hải quân Yokosuka. Chuyến thăm được xem là màn phô diễn sức mạnh quân sự của hai đồng minh trong khuôn khổ chính sách “hòa bình thông qua sức mạnh”. Hiện có khoảng 55.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản - minh chứng cho mối quan hệ an ninh chặt chẽ giữa hai nước.
Ông Trump phát biểu trước hàng nghìn binh sĩ tại căn cứ hải quân Yokosuka của Mỹ tại thành phố Yokosuka. Mở đầu bài phát biểu, ông Trump khẳng định: “Không giống các chính quyền trước, khi nói đến việc bảo vệ nước Mỹ, chúng tôi không chính trị hóa vấn đề. Chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước bằng mọi cách”.
Trong bài phát biểu tại sự kiện, ông Trump cũng thông báo đã phê duyệt lô tên lửa đầu tiên chuyển giao cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản để trang bị cho các tiêm kích F-35, song không tiết lộ loại tên lửa hay số lượng cụ thể. “Chúng sẽ đến trong tuần này, sớm hơn dự kiến. Vì vậy, tôi muốn nói với Thủ tướng Takaichi rằng, hãy sẵn sàng đón nhận, Mỹ sẽ chuyển giao ngay lập tức”, ông nói.
Ông Trump mời Thủ tướng Takaichi bước lên sân khấu và gọi bà là “người chiến thắng”, đồng thời nhấn mạnh tình hữu nghị sâu sắc giữa hai quốc gia. “Tôi rất trân trọng Nhật Bản và đặc biệt kính phục vị thủ tướng mới - nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước này”, ông nói.
|
Bên cạnh ông Trump, bà Takaichi phát biểu ngắn gọn trước các quân nhân: “Hiện nay, chúng ta đang đối mặt với một môi trường an ninh nghiêm trọng chưa từng có. Hòa bình không thể chỉ được gìn giữ bằng lời nói; nó cần được bảo vệ bằng ý chí và hành động kiên định”. Bà nhấn mạnh, hợp tác đa tầng giữa Nhật Bản và Mỹ là nền tảng củng cố vị thế của hai quốc gia: “Nhật Bản cam kết tăng cường năng lực phòng thủ cơ bản, sẵn sàng đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và ổn định khu vực”.
