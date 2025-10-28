Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TT Trump tuyên bố Mỹ đang chuyển tên lửa cho Nhật Bản

  • Thứ ba, 28/10/2025 18:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Căn cứ Hải quân Yokosuka ở miền Trung Nhật Bản, nơi ông phát biểu trước khoảng 6.000 binh sĩ Mỹ trên boong tàu sân bay USS George Washington.

My chuyen giao ten lua, quan he My Nhat, an ninh My Nhat, quoc phong Nhat Ban, tiem kich F-35, hop tac quan su anh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp xuống tàu sân bay USS George Washington bằng trực thăng Marine One, trong chuyến thăm căn cứ hải quân Yokosuka của Mỹ tại thành phố Yokosuka (Nhật Bản) ngày 28/10.

My chuyen giao ten lua, quan he My Nhat, an ninh My Nhat, quoc phong Nhat Ban, tiem kich F-35, hop tac quan su anh 2

Ông cùng Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tham dự lễ đón trọng thể trên boong tàu sân bay USS George Washington.

My chuyen giao ten lua, quan he My Nhat, an ninh My Nhat, quoc phong Nhat Ban, tiem kich F-35, hop tac quan su anh 3

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi được các thủy thủ Hải quân Mỹ chào đón trên boong tàu sân bay USS George Washington.

My chuyen giao ten lua, quan he My Nhat, an ninh My Nhat, quoc phong Nhat Ban, tiem kich F-35, hop tac quan su anh 4

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trên tàu USS George Washington.
My chuyen giao ten lua, quan he My Nhat, an ninh My Nhat, quoc phong Nhat Ban, tiem kich F-35, hop tac quan su anh 5

Ông Trump bước vào bên trong Căn cứ Hải quân Yokosuka. Chuyến thăm được xem là màn phô diễn sức mạnh quân sự của hai đồng minh trong khuôn khổ chính sách “hòa bình thông qua sức mạnh”. Hiện có khoảng 55.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản - minh chứng cho mối quan hệ an ninh chặt chẽ giữa hai nước.
My chuyen giao ten lua, quan he My Nhat, an ninh My Nhat, quoc phong Nhat Ban, tiem kich F-35, hop tac quan su anh 6

Ông Trump phát biểu trước hàng nghìn binh sĩ tại căn cứ hải quân Yokosuka của Mỹ tại thành phố Yokosuka. Mở đầu bài phát biểu, ông Trump khẳng định: “Không giống các chính quyền trước, khi nói đến việc bảo vệ nước Mỹ, chúng tôi không chính trị hóa vấn đề. Chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước bằng mọi cách”.
Ông Trump nhảy “YMCA” cùng lính Mỹ trên tàu sân bay ở Nhật Bản Sau bài phát biểu đầy khí thế trước hàng nghìn binh sĩ Mỹ trên tàu sân bay USS George Washington, Tổng thống Donald Trump bất ngờ khuấy động không khí bằng điệu nhảy “YMCA” quen thuộc - dấu ấn đặc trưng trong các sự kiện của ông.
My chuyen giao ten lua, quan he My Nhat, an ninh My Nhat, quoc phong Nhat Ban, tiem kich F-35, hop tac quan su anh 7My chuyen giao ten lua, quan he My Nhat, an ninh My Nhat, quoc phong Nhat Ban, tiem kich F-35, hop tac quan su anh 8My chuyen giao ten lua, quan he My Nhat, an ninh My Nhat, quoc phong Nhat Ban, tiem kich F-35, hop tac quan su anh 9My chuyen giao ten lua, quan he My Nhat, an ninh My Nhat, quoc phong Nhat Ban, tiem kich F-35, hop tac quan su anh 10

Trong bài phát biểu tại sự kiện, ông Trump cũng thông báo đã phê duyệt lô tên lửa đầu tiên chuyển giao cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản để trang bị cho các tiêm kích F-35, song không tiết lộ loại tên lửa hay số lượng cụ thể. “Chúng sẽ đến trong tuần này, sớm hơn dự kiến. Vì vậy, tôi muốn nói với Thủ tướng Takaichi rằng, hãy sẵn sàng đón nhận, Mỹ sẽ chuyển giao ngay lập tức”, ông nói.

My chuyen giao ten lua, quan he My Nhat, an ninh My Nhat, quoc phong Nhat Ban, tiem kich F-35, hop tac quan su anh 11

Ông Trump mời Thủ tướng Takaichi bước lên sân khấu và gọi bà là “người chiến thắng”, đồng thời nhấn mạnh tình hữu nghị sâu sắc giữa hai quốc gia. “Tôi rất trân trọng Nhật Bản và đặc biệt kính phục vị thủ tướng mới - nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước này”, ông nói.
My chuyen giao ten lua, quan he My Nhat, an ninh My Nhat, quoc phong Nhat Ban, tiem kich F-35, hop tac quan su anh 12

Bên cạnh ông Trump, bà Takaichi phát biểu ngắn gọn trước các quân nhân: “Hiện nay, chúng ta đang đối mặt với một môi trường an ninh nghiêm trọng chưa từng có. Hòa bình không thể chỉ được gìn giữ bằng lời nói; nó cần được bảo vệ bằng ý chí và hành động kiên định”. Bà nhấn mạnh, hợp tác đa tầng giữa Nhật Bản và Mỹ là nền tảng củng cố vị thế của hai quốc gia: “Nhật Bản cam kết tăng cường năng lực phòng thủ cơ bản, sẵn sàng đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và ổn định khu vực”.

Nữ Thủ tướng Nhật Bản đề cử ông Trump nhận giải Nobel Hòa bình

Nhật Bản trở thành quốc gia mới nhất đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình, sau khi nhiều nước trước đó cũng bày tỏ ủng hộ vì “nỗ lực hòa giải” của ông.

9 giờ trước

Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng giúp Nhật Bản ‘bất cứ điều gì’

Bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sức mạnh của liên minh Mỹ - Nhật và dành những lời có cánh cho tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

11 giờ trước

Tân Thủ tướng Nhật tặng ông Trump gậy golf của cố Thủ tướng Abe

Cây gậy golf từng gắn liền với cố Thủ tướng Shinzo Abe được bà Takaichi trao tặng ông Trump, như một thông điệp tiếp nối mối quan hệ thân tình giữa hai nước Mỹ - Nhật.

12 giờ trước

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Dieu nhay 'gay bao' cua ong Trump hinh anh

Điệu nhảy 'gây bão' của ông Trump

4 phút trước 20:49 28/10/2025

0

Sau bài phát biểu đầy khí thế trước hàng nghìn binh sĩ, Tổng thống Donald Trump bất ngờ nhảy “YMCA” trên tàu USS George Washington, khiến cả boong tàu bùng nổ tiếng reo hò.

Ong Trump co the lam Tong thong nhiem ky thu 3? hinh anh

Ông Trump có thể làm Tổng thống nhiệm kỳ thứ 3?

2 giờ trước 19:10 28/10/2025

0

Tu chính án 22 quy định không ai được bầu làm Tổng thống Mỹ hơn hai lần, nhưng các đồng minh của Tổng thống Trump tin rằng luôn có cách, thậm chí là cách lách luật, dù ông Trump không ủng hộ điều này.

Phương Linh

Ảnh: Reuters

