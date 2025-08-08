Ông Trump gạt bỏ điều kiện để xúc tiến cuộc gặp với ông Putin

Nhà Trắng thay đổi quan điểm, cho biết ông Trump “sẵn sàng” gặp ông Putin ngay cả khi chưa có cuộc đối thoại nào giữa Nga và Ukraine, ưu tiên tìm cách kết thúc cuộc xung đột.

Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục ngày 7/8 cho biết ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Putin ngay cả khi ông Putin chưa có đối thoại với Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump 7/8 tuyên bố ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin mà không cần điều kiện tiên quyết là Moscow phải đối thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Không, ông ấy (Putin) không cần phải làm vậy”, ông Trump trả lời khi được hỏi tại Phòng Bầu dục về yêu cầu gặp gỡ ông Zelensky trước thềm hội đàm Mỹ - Nga.

“Họ muốn gặp tôi, và tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để chấm dứt cuộc xung đột", ông nói tiếp.

Tuyên bố này đánh dấu sự điều chỉnh đáng chú ý trong lập trường của Nhà Trắng, sau khi một quan chức chính quyền trước đó khẳng định cuộc gặp Trump - Putin chỉ có thể diễn ra nếu ông Putin đồng ý gặp ông Zelensky - điều mà Moscow đến nay vẫn chưa cam kết.

Thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt sau đó cho biết Tổng thống Trump vẫn ưu tiên tổ chức một cuộc gặp ba bên, nhưng không loại trừ khả năng tổ chức cuộc gặp song phương với ông Putin.

“Như Tổng thống Trump đã nói hôm qua, phía Nga bày tỏ mong muốn gặp ông Trump, và Tổng thống sẵn sàng cho cuộc gặp này”, bà Leavitt phát biểu với ABC News.

“Tổng thống Trump mong muốn gặp cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, vì ông muốn chấm dứt cuộc xung đột này. Nhà Trắng đang làm việc để thống nhất các chi tiết và sẽ thông báo khi thích hợp”, bà nói thêm.

Khi được hỏi về thời hạn đến ngày 8/8 để ông Putin đồng ý ngừng bắn nếu không sẽ đối mặt với trừng phạt, ông Trump trả lời rằng quyết định “hoàn toàn phụ thuộc vào ông Putin”.

Trước đó cùng ngày, cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov tiết lộ rằng một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump “sẽ diễn ra trong vài ngày tới” và công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao “đã bắt đầu”.

Theo phía Nga, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff từng đề xuất một cuộc gặp ba bên giữa ông Putin, ông Trump và ông Zelensky. Tuy nhiên, hội nghị trước mắt có thể sẽ chỉ bao gồm hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ.

“Địa điểm tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Liên bang Nga và Tổng thống Mỹ đã được thống nhất. Điện Kremlin sẽ thông báo chi tiết sau”, ông Ushakov cho biết.

Dù chưa tiết lộ cụ thể, ông gợi ý rằng Nga “có nhiều người bạn sẵn sàng hỗ trợ tổ chức sự kiện quan trọng này”. Trong số đó, Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được xem là một lựa chọn “khá phù hợp”.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định châu Âu và Ukraine phải đóng vai trò trung tâm trong bất kỳ nỗ lực hòa đàm nào.

“Cuộc xung đột đang diễn ra trên đất châu Âu, và Ukraine là một phần không thể tách rời của châu lục này. Chúng tôi đang đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu. Vì vậy, châu Âu phải là một bên tham gia trong các tiến trình liên quan”, ông Zelenskyy viết trên nền tảng X.

Tổng thống Ukraine cho biết các quan chức an ninh của Ukraine, châu Âu và Mỹ sẽ họp trong ngày 7/8 để “thống nhất quan điểm chung”, đồng thời hé lộ rằng các hình thức gặp gỡ cấp cao nhằm thúc đẩy hòa bình, gồm hai cuộc gặp song phương và một cuộc ba bên đang được cân nhắc.

“Ukraine không e ngại bất kỳ cuộc gặp nào, và chúng tôi mong Nga có được cách tiếp cận can đảm tương tự”, ông nhấn mạnh.

Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ hôm thứ 6/7 rằng cuộc gặp song phương Trump - Putin có thể diễn ra sớm nhất là trong tuần tới. Tuy vậy, ông Trump vẫn tỏ ra dè dặt, cho rằng ông đã từng “thất vọng trong quá khứ” nhưng vẫn lạc quan rằng hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Zelensky là “một triển vọng khả quan”.