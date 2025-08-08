Tổng thống Putin tiết lộ địa điểm cuộc gặp với Tổng thống Trump

Theo Tổng thống Putin, UAE là một trong số nước có quan hệ tốt với Nga và đó là một trong những địa điểm phù hợp.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có thể là một trong những địa điểm phù hợp để tổ chức một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là thông tin được Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc hội đàm với Tổng thống UAE, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan tại thủ đô Moscow của Nga ngày 7/8.

“Chúng tôi có rất nhiều bạn bè sẵn sàng giúp chúng tôi tổ chức một sự kiện như vậy. UAE là một trong những người bạn của chúng tôi. Địa điểm chúng tôi sẽ quyết định sau, nhưng đây có thể là một trong những địa điểm phù hợp”, ông Putin nói.

Tuyên bố của Tổng thống Nga đưa ra trong bối cảnh ngày 7/8, trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, cho biết địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã được thống nhất về nguyên tắc và chi tiết sẽ được Điện Kremlin thông báo sau.

Cũng liên quan đến tình hình Ukraine, trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng cuộc họp với Tổng thống Ukraine, Tổng thống Putin cho biết, ông hoàn toàn không phản đối cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelenski nhưng cần tạo ra một số điều kiện nhất định cho một cuộc gặp như vậy. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng tình hình hiện tại còn lâu mới sẵn sàng cho việc này.

Tại thủ đô Moscw, người dân Nga bày tỏ hy vọng về khả năng chấm dứt xung đột tại Ukraine sau khi có thông tin về cuộc gặp sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo. Một số ý kiến cho rằng:

“Đàm phán là cần thiết. Nếu không đàm phán, sẽ không có kết quả”.

“Chúng ta nên làm vậy. Mỗi quốc gia đều có lợi ích riêng và như Tổng thống của chúng ta đã chỉ ra, cần bảo vệ lợi ích đó. Nếu Mỹ thể hiện thiện chí trong việc xem xét lợi ích của Nga, tôi tin mọi chuyện sẽ ổn thỏa”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan. Một số người vẫn hoài nghi rằng một cuộc gặp đơn lẻ khó có thể giải quyết được cuộc xung đột kéo dài quá lâu.

Ở phía bên kia chiến tuyến, người dân Ukraine cũng có những kỳ vọng thận trọng: “Tôi nghĩ cuộc họp sẽ không thay đổi được gì ngay lập tức, nhưng từng bước một, các vấn đề sẽ được giải quyết. Tôi là người lạc quan và tin sẽ có thành công. Không thể thụ động mãi được, phải có quyết định”.

Những bình luận của người dân Nga và Ukraine được đưa ra trong bối cảnh trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, hôm nay cho biết địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã được thống nhất về nguyên tắc và Điện Kremlin sẽ sớm thông báo cụ thể.

Ông Ushakov cũng tiết lộ phía Mỹ từng đề xuất tổ chức cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Putin, Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng Nga chưa có bình luận nào về đề xuất này.

Dù cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vẫn chưa diễn ra và kết quả còn là ẩn số, sự xuất hiện của hy vọng dù mong manh đã phần nào phản ánh khát vọng hòa bình chung của người dân hai bên chiến tuyến. Khi xung đột vẫn tiếp diễn và những mất mát chưa dừng lại, mọi nỗ lực đối thoại, dù nhỏ bé, đều mang ý nghĩa quan trọng trong hành trình tìm kiếm lối thoát cho xung đột.