Tổng thống Putin đồng ý gặp Tổng thống Trump

Điện Kremlin đã xác nhận về cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Trump sau khi ông Trump tái nhiệm. Cuộc gặp đang được chuẩn bị, có khả năng sẽ diễn ra vào tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong bức ảnh chụp vào tháng 6/2019. Cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều khả năng sẽ diễn ra trong những ngày tới. Ảnh: Reuters.

Ngày 7/8, Điện Kremlin xác nhận hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã “đồng thuận về nguyên tắc” tổ chức một cuộc gặp song phương trong thời gian tới, AP đưa tin.

Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov cho biết mục tiêu là tổ chức hội nghị vào tuần tới, tuy nhiên việc chuẩn bị cần thời gian và chưa có ngày cụ thể được xác nhận. Địa điểm tổ chức sẽ được thông báo sau, “trong một thời điểm thích hợp”, ông nói.

Trước câu hỏi về khả năng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tham gia hội nghị để bàn về việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 năm tại Ukraine, ông Ushakov từ chối bình luận cụ thể, nhấn mạnh rằng: “Chúng tôi coi việc bảo đảm cuộc gặp với Tổng thống Trump diễn ra thành công và thực chất là ưu tiên hàng đầu”.

Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Trump và ông Putin kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng trong năm nay. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định rằng dù có thể tạo ra đột phá ngoại giao, nhưng khả năng hội nghị này lập tức chấm dứt xung đột là điều khó xảy ra, bởi lập trường của Nga và Ukraine vẫn còn khác biệt sâu sắc.

Phát biểu tại Nhà Trắng cùng ngày, ông Trump không xác nhận thông tin chi tiết về hội nghị, nhưng để ngỏ khả năng tổ chức một cuộc gặp ba bên với cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

“Rất có khả năng họ sẽ gặp nhau trong thời gian rất gần”, ông Trump nói khi được hỏi về triển vọng một hội nghị đa phương.

Khi được hỏi về tiến độ đạt được một thỏa thuận hòa bình, ông thận trọng trả lời: “Tôi đã từng thất vọng với chuyện này, nên chưa thể nói trước điều gì”.

Một quan chức Nhà Trắng cũng cho biết hôm 6/8 rằng dù chưa có lịch trình chính thức, nhưng ông Trump đang thúc đẩy việc tổ chức hội nghị với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Chúng tôi vẫn chưa xác định địa điểm, nhưng đây là một ưu tiên trong kế hoạch ngoại giao của Tổng thống”, quan chức này nói với hãng tin AP.

Trước đó, ông Trump từng đưa ra tối hậu thư yêu cầu Điện Kremlin chấm dứt các cuộc tấn công vào Ukraine trước ngày thứ Sáu. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ tối hậu thư này còn hiệu lực hay không, khi phía Nga tỏ ra không nhượng bộ.

Trong khi phương Tây cáo buộc Tổng thống Putin kéo dài đàm phán nhằm giành thêm lợi thế trên chiến trường, thì Moscow vẫn giữ lập trường cứng rắn: không có thỏa thuận hòa bình nào nếu không phù hợp với điều kiện mà Nga đặt ra.