TT Trump tuyên bố điều kiện buộc TT Putin kết thúc xung đột Ukraine

Kênh United24media hôm 5/8 dẫn trả lời phỏng vấn của Tổng thống Donald Trump với đài CNBC được phát sóng cùng ngày cho biết nhà lãnh đạo Mỹ nhận định rằng Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine nếu giá dầu toàn cầu giảm thêm 10 USD mỗi thùng vì nền kinh tế của Liên bang Nga đang rất tệ

Theo United24media, tuyên bố của Tổng thống Trump phản ánh quan điểm lâu dài của ông rằng khả năng tiến hành chiến tranh của Liên bang Nga phụ thuộc nặng nề vào doanh thu từ dầu khí.

Phát biểu này cũng xuất hiện trong bối cảnh đang có các cuộc thảo luận rộng hơn về các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia mua dầu Nga, cũng như nỗ lực đang diễn ra của G7 và Liên minh châu Âu (EU) nhằm thực thi mức trần giá 60 USD mỗi thùng đối với dầu Nga.

Dữ liệu được hãng tin Bloomberg trích dẫn cho thấy giá trung bình của dầu thô Urals của Liên bang Nga đã giảm xuống còn 55 USD một thùng vào tháng 7/2025, thấp hơn mức trần của G7 và làm giảm mạnh doanh thu xuất khẩu của Moscow.

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Trump liên kết diễn biến thị trường dầu mỏ với cuộc chiến của Liên bang Nga ở Ukraine.

Tại một cuộc vận động vào tháng 5/2024, ông Trump đã tuyên bố rằng “sự thống trị năng lượng” có thể được sử dụng như một vũ khí chống lại ông Putin, đồng thời nói thêm: “Khi dầu rẻ, cuộc chiến của ông ta sẽ yếu đi”.

Trước đó, Tổng thống Trump đã đưa ra một tối hậu thư yêu cầu Moskva phải ngừng bắn, nếu không sẽ áp thuế thứ cấp đối với các quốc gia mua dầu của Liên bang Nga, nhằm gây áp lực để Moskva phải đàm phán - một tối hậu thư mà Moscow vẫn chưa đáp ứng.

Tối hậu thư ban đầu kéo dài 50 ngày đã bị rút ngắn xuống còn 10 ngày sau khi các cuộc tấn công của Liên bang Nga vào Ukraine vẫn tiếp diễn không ngừng. Hạn chót là ngày 8/8.

Sau đó, Văn phòng Tổng thống Ukraine và một số tổ chức khác đã nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia mua dầu Nga, có thể bao gồm mức thuế 100% hoặc thậm chí 500% có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến ngân sách chiến tranh của Liên bang Nga và buộc Moskva phải tuân thủ các yêu cầu ngừng bắn.

Trước mắt, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp mức thuế 25% đối với Ấn Độ, một trong những quốc gia nhập khẩu dầu Nga lớn nhất, bắt đầu từ ngày 1/8, do New Delhi tiếp tục mua dầu và vũ khí từ Moscow.

