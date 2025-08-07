Nhà Trắng: Tổng thống Trump sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin

Ngày 6/8, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ngay trong tuần tới.

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters ngày 7/8, nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ đương nhiệm và Tổng thống Liên bang Nga kể từ khi ông Joe Biden gặp ông Putin tại Geneva vào tháng 6/2021 – khoảng tám tháng trước khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo báo The New York Times, Tổng thống Trump đã nói với các lãnh đạo châu Âu trong một cuộc điện đàm hôm thứ Tư (6/8) rằng ông dự định sẽ gặp ông Putin và sau đó tổ chức một cuộc gặp ba bên với sự tham gia của cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Khi phản hồi về thông tin này, Thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt cho biết: “Phía Liên bang Nga đã bày tỏ mong muốn được gặp Tổng thống Trump, và Tổng thống sẵn sàng gặp cả Tổng thống Putin lẫn Tổng thống Zelensky”.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng, cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin có thể diễn ra sớm nhất là vào tuần tới.

Trong khi đó, một người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết ông Trump đã cung cấp thông tin về tình trạng đàm phán với Liên bang Nga trong cuộc gọi với Thủ tướng Đức và các nguyên thủ quốc gia châu Âu khác.

Thông tin trên được đưa ra sau cuộc gặp vào ngày 6/8 giữa ông Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Ông Trump đánh giá là trong cuộc gặp, hai bên đã đạt được “tiến triển lớn”.

Cuộc gặp này diễn ra chỉ hai ngày trước thời hạn chót mà ông Trump đặt ra để Liên bang Nga đồng ý một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mới.

Ông Trump ngày càng tỏ ra thất vọng với ông Putin vì thiếu tiến triển trong tiến trình hòa bình, và đã đe dọa áp mức thuế nặng đối với các quốc gia vẫn tiếp tục mua hàng xuất khẩu của Liên bang Nga, đặc biệt là dầu mỏ.

Quan chức Nhà Trắng nói rằng, mặc dù cuộc gặp diễn ra suôn sẻ và Moskva thể hiện mong muốn tiếp tục đối thoại với Mỹ, nhưng các lệnh trừng phạt thứ cấp mà ông Trump đã đe dọa đối với các nước làm ăn với Liên bang Nga vẫn được kỳ vọng sẽ được áp dụng vào ngày 8/8. Tuy nhiên, không có chi tiết cụ thể nào được tiết lộ.

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết trong chương trình “Kudlow” của Fox Business vào tối 6/8 rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được một thỏa thuận giữa các bên.

“Hôm nay là một ngày tốt lành, nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều việc. Vẫn còn nhiều rào cản cần vượt qua, và chúng tôi hy vọng sẽ làm được điều đó trong vài ngày hoặc vài giờ tới”, ông Rubio nói.

Trước đó cùng ngày, một cố vấn của Điện Kremlin cho biết ông Witkoff đã có cuộc trao đổi “hữu ích và mang tính xây dựng” với ông Putin. Hai người đã gặp nhau trong khoảng ba giờ đồng hồ trong một sứ mệnh khẩn cấp nhằm tìm kiếm đột phá cho cuộc chiến kéo dài 3 năm rưỡi, bắt đầu từ khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Ông Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, cho biết hai bên đã trao đổi các “tín hiệu” liên quan đến vấn đề Ukraine và thảo luận khả năng phát triển hợp tác chiến lược giữa Moskva và Washington, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin cho đến khi ông Witkoff báo cáo lại với ông Trump.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông tin rằng sức ép đã có tác dụng với Liên bang Nga và Moskva hiện đang có xu hướng nghiêng về việc ngừng bắn.

“Có vẻ như Liên bang Nga hiện đang nghiêng hơn về việc ngừng bắn. Sức ép với họ đang phát huy hiệu quả. Nhưng điều quan trọng nhất là họ không được đánh lừa chúng ta trong các chi tiết – cả chúng ta lẫn Mỹ”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu hằng đêm.

Trong một bài viết riêng trên nền tảng mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã thảo luận với ông Trump về chuyến thăm Liên bang Nga của ông Witkoff, đồng thời khẳng định Ukraine vẫn ủng hộ một nền hòa bình công bằng và quyết tâm tiếp tục bảo vệ đất nước.

“Ukraine chắc chắn sẽ bảo vệ nền độc lập của mình. Tất cả chúng ta đều cần một nền hòa bình bền vững và đáng tin cậy”, ông Zelensky nói, đồng thời cho biết các lãnh đạo châu Âu cũng đã tham gia cuộc điện đàm với ông Trump.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết ông đã cập nhật cho một số đồng minh châu Âu về kết quả cuộc gặp giữa ông Witkoff và ông Putin.