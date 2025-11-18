Ông Trump gặp Ronaldo tại Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đón siêu sao Cristiano Ronaldo tại Nhà Trắng vào ngày 18/11 (giờ Mỹ), sau khi Bồ Đào Nha chính thức giành vé dự World Cup 2026.

Ông Trump sẽ gặp Ronaldo tại Nhà Trắng.

Theo truyền thông Mỹ, đây sẽ là một trong những cuộc gặp đáng chú ý nhất trước thềm giải đấu lớn tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico vào hè 2026.

Theo kế hoạch, Ronaldo sẽ có mặt tại Nhà Trắng trong cùng ngày Tổng thống Trump dự kiến gặp Thái tử Saudi Arabia, Mohammed bin Salman. Nhà Trắng không xác nhận liệu hai sự kiện có liên quan hay không, dù Ronaldo hiện khoác áo Al-Nassr thuộc giải Saudi Pro League.

Trước đó, siêu sao người Bồ Đào Nha từng gửi tặng Tổng thống Trump chiếc áo đấu có chữ ký kèm thông điệp: "Tổng thống Donald J. Trump, chơi bóng vì hoà bình". Trong cuộc trao đổi, Ronaldo nói mục tiêu của anh là thúc đẩy thông điệp hòa bình toàn cầu và coi Tổng thống Trump là người có thể tạo ra sự khác biệt.

Ngoài ra, đội tuyển của Ronaldo có thể đá giao hữu với Mỹ trước World Cup 2026. ESPN xác nhận kế hoạch đang được thảo luận. Đây không phải lần đầu Tổng thống Trump tiếp nhân vật lớn của bóng đá. Ông từng nhiều lần đón Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino tại phòng Bầu dục.

Lần này, sự xuất hiện của Ronaldo, một trong những biểu tượng thể thao lớn nhất hành tinh, được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho chiến dịch chuẩn bị của Mỹ trước kỳ World Cup lịch sử, cũng như gửi đi thông điệp về vai trò của thể thao trong ngoại giao và kinh tế.

Trong buổi làm việc với báo chí, Trump khẳng định World Cup 2026 sẽ mang đến cơ hội kinh tế chưa từng có cho nước Mỹ, với dự báo doanh thu vượt mốc 30 tỷ USD . Ông ví sự kiện này quan trọng chẳng kém nhiều kỳ Super Bowl cộng lại.