Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

FIFA sẽ nhẹ tay với Ronaldo?

  • Thứ ba, 18/11/2025 09:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dù phải đưa ra án phạt với Cristiano Ronaldo, sự thật là phía FIFA vẫn kỳ vọng CR7 góp mặt nhiều nhất có thể tại World Cup 2026.

Ronaldo sắp chịu án phạt của FIFA. Ảnh: Reuters.

Tấm thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Ireland tại vòng loại World Cup 2026 khiến Ronaldo có nguy cơ nhận án treo giò 2-3 trận, đồng nghĩa anh có thể vắng mặt ở hơn nửa vòng bảng trên đất Mỹ.

Nhưng nhiều nguồn tin cho rằng FIFA đặc biệt "mong muốn siêu sao 40 tuổi xuất hiện càng nhiều càng tốt” tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lý do rất rõ ràng: Ronaldo là biểu tượng toàn cầu của bóng đá, đồng thời là gương mặt có sức ảnh hưởng khổng lồ trên mạng xã hội.

Với hơn 1 tỷ người theo dõi trên các nền tảng, CR7 sở hữu lượng fan gấp khoảng 10 lần tài khoản chính thức của FIFA. Điều đó biến anh thành “cỗ máy truyền thông” lý tưởng để lan tỏa hình ảnh giải đấu, qua đó thu hút thêm tài trợ và các hợp đồng quảng cáo.

Nhiều ý kiến cho rằng giá trị thương mại và sức hút truyền thông khổng lồ của Ronaldo có thể tác động đến cách FIFA xem xét án phạt dành cho anh sau chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Ireland. Tuy nhiên, FIFA khẳng định mọi quyết định kỷ luật đều do Ủy ban độc lập thảo luận và thông qua, không chịu bất kỳ ảnh hưởng bên ngoài nào.

Các đài truyền hình và người hâm mộ bóng đá chắc chắn muốn chứng kiến lần cuối cùng Ronaldo xuất hiện trên sân khấu lớn nhất, trong chương cuối của cuộc cạnh tranh kéo dài hơn một thập kỷ giữa anh và Lionel Messi.

Cận cảnh pha giật cùi chỏ của Ronaldo Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo có tình huống mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Duy Luân

Ronaldo Cristiano Ronaldo FIFA Ronaldo fifa bồ đào nha world cup 2026

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý