FIFA sẽ nhẹ tay với Ronaldo?

Dù phải đưa ra án phạt với Cristiano Ronaldo, sự thật là phía FIFA vẫn kỳ vọng CR7 góp mặt nhiều nhất có thể tại World Cup 2026.

Ronaldo sắp chịu án phạt của FIFA. Ảnh: Reuters.

Tấm thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Ireland tại vòng loại World Cup 2026 khiến Ronaldo có nguy cơ nhận án treo giò 2-3 trận, đồng nghĩa anh có thể vắng mặt ở hơn nửa vòng bảng trên đất Mỹ.

Nhưng nhiều nguồn tin cho rằng FIFA đặc biệt "mong muốn siêu sao 40 tuổi xuất hiện càng nhiều càng tốt” tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lý do rất rõ ràng: Ronaldo là biểu tượng toàn cầu của bóng đá, đồng thời là gương mặt có sức ảnh hưởng khổng lồ trên mạng xã hội.

Với hơn 1 tỷ người theo dõi trên các nền tảng, CR7 sở hữu lượng fan gấp khoảng 10 lần tài khoản chính thức của FIFA. Điều đó biến anh thành “cỗ máy truyền thông” lý tưởng để lan tỏa hình ảnh giải đấu, qua đó thu hút thêm tài trợ và các hợp đồng quảng cáo.

Nhiều ý kiến cho rằng giá trị thương mại và sức hút truyền thông khổng lồ của Ronaldo có thể tác động đến cách FIFA xem xét án phạt dành cho anh sau chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Ireland. Tuy nhiên, FIFA khẳng định mọi quyết định kỷ luật đều do Ủy ban độc lập thảo luận và thông qua, không chịu bất kỳ ảnh hưởng bên ngoài nào.

Các đài truyền hình và người hâm mộ bóng đá chắc chắn muốn chứng kiến lần cuối cùng Ronaldo xuất hiện trên sân khấu lớn nhất, trong chương cuối của cuộc cạnh tranh kéo dài hơn một thập kỷ giữa anh và Lionel Messi.

Cận cảnh pha giật cùi chỏ của Ronaldo Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo có tình huống mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.